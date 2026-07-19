Dieser Dreh mit Jennifer Aniston war für Zoey Deutch surreal

Zoey Deutch (31) schwärmt in den höchsten Tönen von ihrer Zusammenarbeit mit Jennifer Aniston (57). Die beiden Schauspielerinnen stehen gemeinsam in der neuen Kinokomödie "Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass" vor der Kamera, und für Zoey war diese Erfahrung offenbar unvergesslich. "Das war unglaublich surreal für mich", verriet die 31-Jährige gegenüber dem Magazin People und fügte hinzu: "Ich kenne diese Person, habe ein paarmal mit ihr gesprochen, und sie ist unglaublich herzlich, liebenswürdig und lustig – aber mit ihr zu drehen war definitiv einer der surrealsten Momente meines Lebens und auch sehr inspirierend."

Dabei schwärmte Zoey besonders davon, Jennifer bei der Arbeit zuzusehen. "Es ist so, als würde man jemandem zusehen, der einfach das Größte von allen ist", sagte sie gegenüber People und ergänzte: "Jeder Take war so brillant, und ich war wahrscheinlich die schlechteste Schauspielerin der Welt, weil ich eher Zuschauerin als Teilnehmerin war." Im Film spielt Zoey die fröhliche Friseurin Gail Daughtry aus Kansas, die ihren Verlobten Tom dabei erwischt, wie er mit Jennifer – die sich selbst spielt – auf dem Sofa landet. Da Tom dies als seinen sogenannten Celebrity Sex Pass betrachtet, beschließt Gail, es ihm gleichzutun und macht sich auf die Jagd nach ihrem eigenen: Jon Hamm (55). Was folgt, ist laut Zoey ein "völlig absurdes" Abenteuer im Stile von "Der Zauberer von Oz" – nur in der R-rated-Version. Regie führte Komödienprofi David Wain, der das Drehbuch gemeinsam mit Ken Marino schrieb – demselben Duo, das 2012 bereits die Komödie "Wanderlust" mit Jennifer und Paul Rudd (57) verfasst hatte.

Zoey betonte außerdem, wie sehr sie Davids Arbeit schätze. "Ich bin schon so lange ein Fan von Davids Werk. Niemand sonst hätte das schreiben, niemand sonst hätte das machen können", so die Schauspielerin gegenüber People. Jennifer ist nicht der einzige große Name im Film – "Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass" wartet mit einer ganzen Reihe prominenter Cameo-Auftritte auf und läuft seit Kurzem in den Kinos.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jennifer Aniston und Zoey Deutch

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Getty Images Zoey Deutch bei der Premiere von "Minions & Monsters" im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Zoey Deutch bei der Premiere von Netflix' "The Hawk" im Directors Village in Los Angeles, 9. Juli 2026