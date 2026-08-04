Jennifer Aniston knutscht mit Jim Curtis auf Luxusyacht

Verliebte Küsse vor traumhafter Kulisse: Jennifer Aniston (57) und ihr Freund Jim Curtis haben auf einer Luxusyacht vor Mallorca ganz offen ihre Zuneigung füreinander gezeigt. Paparazzi erwischten das Paar an Deck der Yacht "Rising Sun" beim Küssen – wie Bilder zeigen, die die Daily Mail veröffentlichte. Auf Sonnenliegen ließen die beiden es anschließend entspannt angehen, wobei Jennifer ihrem Partner liebevoll durchs Haar fuhr. Die Schauspielerin trug dazu ein braunes Bikinioberteil mit weißen Leinenshorts, Jim kombinierte grüne Shorts mit einem schwarzen Poloshirt.

Die Auszeit auf dem Meer nutzten die beiden aber nicht nur zum Relaxen. Wenige Tage zuvor hatte Jennifer auf demselben Törn im Bikini mitten auf offener See ein kurzes Workout absolviert und dabei die Plank-Position nahezu perfekt gehalten. Ihr Freund schaute ihr dabei von der Liege aus zu – ebenso wie Pedro Pascal (51), der sich in einer anderen Ecke der Yacht ausruhte. Auch Jennifers frühere Friends-Kollegin Courteney Cox (62) war bei diesem Ausflug an Bord. Zu einem anderen Zeitpunkt stießen Schauspieler Jason Bateman (57), Model Christian Hogue und Stylistin Jamie Mizrahi zur Gruppe dazu. Neben Sonnenbaden standen für die Freundesrunde auch Schnorcheln und Kajakfahren auf dem Programm.

Für Jennifer und Jim hat Mallorca eine ganz besondere Bedeutung: Genau hier wurden die beiden vor rund einem Jahr erstmals gemeinsam gesehen, als sie mit Freunden Urlaub machten. Ihren ersten Jahrestag feierten sie im Mai. Wie es dazu kam, erzählte Jim Anfang des Jahres in der Today-Show: "Wir wurden einfach von Freunden einander vorgestellt. Das war's", so der Lifecoach. "Es hat lange gedauert, wir haben lange geschrieben und sind uns nahegekommen." Offenbar kommt Jim auch in Jennifers prominentem Freundeskreis bestens an. Ein Insider schwärmte gegenüber der Daily Mail: "Abendessen, Filmabende, Premieren – all das läuft für Jen ganz locker, wenn Jim an ihrer Seite ist, weil er so sympathisch ist." Weiter heißt es: "Sehr oft bringt Jim Leute dazu, tief durchzuatmen, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, die guten Dinge im Leben zu schätzen. Er ist wie ein menschliches Peace-Zeichen."

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Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2024 in Los Angeles

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Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston und Jim Curtis, Ostern 2026

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Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis