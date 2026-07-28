Jennifer Aniston verlässt Jennette McCurdys Buchverfilmung

Jennifer Aniston (57) steigt aus der geplanten Serienadaption von Jennette McCurdys (34) Bestseller-Memoir "I'm Glad My Mom Died" aus. Wie TMZ unter Berufung auf Insider berichtet, verlässt die Schauspielerin das Projekt aufgrund von Terminkonflikten. Dabei war Jennifers Beteiligung an dem Projekt von Anfang an eine große Sache: Im Juni 2025 wurde bekannt, dass sie nicht nur als ausführende Produzentin fungieren, sondern auch die fiktionalisierte Version von Jennettes Mutter verkörpern sollte – eine der zentralen Figuren des Stoffes.

Die Produktion hatte es von Beginn an nicht leicht. Bereits kurz nach der Ankündigung verließ Regisseur Jason Reitman (48) das Projekt aufgrund kreativer Differenzen mit Jennette. Laut dem Medienportal Puck hatte er die Serie humorvoller gestalten wollen, als es der Vorlage entsprach – was Jennette ablehnte. Sein Abgang brachte das gesamte Vorhaben ins Wanken, denn ein Nachfolger für den Regieplatz musste schnell gefunden werden, um Jennifers Zeitplan zu berücksichtigen. Das gelang offenbar nicht. Dennoch soll die Entwicklung der Serie laut TMZ weitergehen: An den Drehbüchern werde weiterhin gearbeitet.

Jennettes Memoiren, die 2022 erschienen und sofort zum Bestseller avancierten, erzählen von ihrer Kindheit als Kinderstar und ihrer schwierigen Beziehung zu ihrer Mutter, die sie wegen emotionaler Manipulation und Missbrauchs anklagt. Das Buch schlug enorme Wellen und wurde von Lesern und Kritikern gleichermaßen gefeiert. Jennifer hingegen ist nicht nur als Schauspielerin bekannt, sondern engagiert sich auch regelmäßig als Produzentin. Zuletzt war sie mit der Erfolgsserie "The Morning Show" auf Apple TV+ sowohl als Hauptdarstellerin als auch als Produzentin tätig.

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Getty Images Jennifer Aniston bei den Elle Women in Hollywood 2025 im Four Seasons Los Angeles, Beverly Hills, November 2025

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Getty Images Jennette McCurdy beim Spotify-Event "The Future of Audiobooks" 2023

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Getty Images Jason Reitman im November 2021