Jennifer Aniston, Pedro Pascal und Co. feiern auf Jacht

Hollywood-Flair auf Mallorca: Jennifer Aniston (57) ist erneut auf der Baleareninsel gelandet – und dieses Mal hat die Schauspielerin besonders prominente Unterstützung im Gepäck. Zusammen mit ihrer engen Freundin Courteney Cox (62), Serienliebling Pedro Pascal (51), Jason Bateman (57), dessen Frau Amanda Anka und Anistons Freund Jim Curtis traf sie per Privatjet am Flughafen Son Sant Joan ein. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, ging es für die ganze Truppe ohne Umwege weiter zum Hafen von Palma, wo bereits die Luxusjacht "Rising Sun" des Medienmoguls David Geffen auf die Stars wartete. Von dort startete der glamouröse Urlaub auf dem Wasser vor der sonnigen Mittelmeerinsel.

Die "Rising Sun" zählt mit ihren rund 138 Metern Länge und fünf Decks zu den größten Privatjachten der Welt und ist im Sommer regelmäßig vor Mallorca zu sehen. An Bord genossen Jennifer und ihre Begleiter offenbar einen entspannten Tag: Fotos zeigen die Hollywoodfreunde beim Baden im türkisblauen Meer, beim Sonnen auf dem weitläufigen Deck und bei lockeren Gesprächen an Bord. Mit den Beibooten der Gigajacht ging es zudem zu kleinen Ausflügen in die umliegenden Buchten, besonders rund um das Küstengebiet vor Sa Foradada, einem bekannten Hotspot des Schiffs. Zuvor war Pedro bereits einige Tage zuvor auf einer anderen Jacht vor Mallorca gesichtet worden, gemeinsam mit einer weiteren Clique um Jason Bateman und Regisseur Judd Apatow – der Inselurlaub scheint sich für den "The Mandalorian"-Star in diesem Sommer also zu einem längeren Mittelmeertrip zu entwickeln.

Für Jennifer ist es der erste Mallorca-Aufenthalt seit knapp einem Jahr, die Insel scheint sich für die "The Morning Show"-Darstellerin aber längst zum festen Sommerziel entwickelt zu haben. Courteney, mit der sie in den 1990er- und 2000er-Jahren durch "Friends" weltberühmt wurde, gilt seitdem als eine ihrer engsten Vertrauten – gemeinsame Urlaube gehören für die beiden Schauspielerinnen immer wieder dazu. Pedro, der vor allem durch "The Last of Us" und "The Mandalorian" weltweit gefeiert wird, ist privat eng mit vielen Hollywoodkollegen vernetzt und verbringt freie Zeit gerne im Freundeskreis. Jason ist seit Jahren mit Amanda Anka verheiratet; die beiden treten bei Reisen und Events häufig Seite an Seite auf. So kommen auf der "Rising Sun" gleich mehrere langjährige Freundschaften zusammen, die ihren Sommer auf dem Mittelmeer genießen.

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Getty Images Courteney Cox und Jennifer Aniston im Jahr 2002

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Getty Images Jason Bateman und Jennifer Aniston, 2016

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Imago Pedro Pascal, Schauspieler