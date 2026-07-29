Jennifer Aniston hofft wohl auf einen Antrag von Jim Curtis

Jennifer Aniston (57) scheint in ihrer Beziehung mit Jim Curtis schon an den nächsten großen Schritt zu denken. Die Schauspielerin ist seit rund einem Jahr mit dem Experten liiert. Jetzt berichtet die Daily Mail unter Berufung auf einen Insider, dass Jennifer sich wünsche, Jim möge ihr schon bald einen Heiratsantrag machen. Demnach soll sie in privaten spirituellen Runden mit engen Freundinnen sogar das Universum darum bitten, dass es zu einer Verlobung kommt. Während Jennifer in Los Angeles und an anderen Rückzugsorten viel Zeit mit Jim verbringt, wird ihre neue Liebe im Freundeskreis offenbar aufmerksam beobachtet.

Laut dem Bericht teilen Jennifer und Jim inzwischen große Aspekte ihres Alltags. Der Insider behauptet, dass Jim zeitweise in Jennifers Anwesen in Los Angeles lebe und das Paar außerdem Zeit in ihrem Zuhause in Montecito und seiner Wohnung in New York verbringe. Beschrieben wird ein eher zurückgezogener Alltag mit Frühstück, Training im Home-Gym, Arbeit in getrennten Büros und viel Zeit mit den Hunden. Zugleich soll Jennifer ihren Partner auch beruflich unterstützen: Für Anfang September ist geplant, dass sie Jim bei einer Veranstaltung in New York zu seinem neuen Buch "The Book Of Possibility" interviewt. Dem Insider zufolge glaubt sie an seine Arbeit und wolle dabei helfen, sein Projekt bekannter zu machen.

Schon vor vier Monaten waren Gerüchte laut geworden, dass Jennifer und Jim sogar insgeheim eine romantische Hochzeit planen. Das Magazin OK! schrieb damals unter Berufung auf eine Quelle, die beiden würden über Griechenland als Ort für eine Zeremonie nachdenken. "In ihrem Kopf wäre es ein sehr symbolischer Ort, um gemeinsam ein neues Kapitel zu beginnen – irgendwo schön, persönlich und bedeutungsvoll, statt einer typischen Hollywood-Location", hieß es in dem Bericht. Jennifer soll sich demnach eine kleine, private Feier ohne großes Hollywood-Spektakel vorgestellt haben.

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Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston und Jim Curtis, Ostern 2026

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Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston zeigt sich glücklich mit Jim Curtis

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Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis