Jennifer Aniston legt Hochzeit mit Jim Curtis wohl auf Eis

Jennifer Aniston (57) und ihr Partner Jim Curtis treten wohl erst mal auf die Bremse. Wie das Magazin Woman's Day berichtet, haben die beiden die Planung ihrer Trauung auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Grund dafür liegt laut einem Insider vor allem in Jennifers prallvollem Terminkalender: Die Schauspielerin dreht aktuell die fünfte Staffel von "The Morning Show" und soll zudem in einer neuen Apple TV-Serie mitspielen, die auf dem Buch "I'm Glad My Mom Died" von Jennette McCurdy basiert. In der Adaption wird die 57-Jährige die Mutterrolle übernehmen – ein ungewohntes Terrain für die Schauspielerin, die für ganz andere Charaktere bekannt ist.

"Jens Terminplan ist verrückt und sie wird diese neue Serie nicht verpassen – nicht mal wegen einer Hochzeit", zitiert das Magazin eine Vertraute der Schauspielerin. Jim, der als Celebrity-Hypnotiseur arbeitet, soll die Entscheidung seiner Partnerin unterstützen und ihr gegenüber "sehr verständnisvoll" sein. Dennoch schwingt bei ihm laut der Quelle die Sorge mit, Jennifer könnte "kalte Füße" bekommen. Weitere offene Punkte sollen außerdem noch ein Ehevertrag sein – der angesichts von Jennifers geschätztem Vermögen von rund 260 Millionen Euro eine wichtige Rolle spielen dürfte – sowie die Frage, wo das Paar seinen gemeinsamen Wohnsitz haben möchte.

Noch vor wenigen Wochen hatte eine mögliche Verlobung von Jennifer und Jim für Schlagzeilen gesorgt. Offiziell bestätigt hat die bisher jedoch keiner von beiden. Ein Foto auf Jennifers Instagram-Account, auf dem ein auffälliger Diamantring an ihrer linken Hand zu sehen war, hatte unter Fans und in den Medien heiße Spekulationen ausgelöst. Vertraute der Schauspielerin äußerten sich damals gegenüber dem Magazin OK! begeistert über die Beziehung zwischen ihr und Jim und sprachen von einer Verbindung mit "echter Substanz und langfristigem Potenzial".

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Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston und Jim Curtis, Ostern 2026

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Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

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Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis