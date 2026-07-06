Verfällt Rapperin Katja Krasavice jetzt dem Satanismus?

Katja Krasavice (29) hat im Drang nach maximaler Provokation offenbar die nächste Eskalationsstufe gezündet und schockiert die Rapwelt mit einer ausgewachsenen Satanismus-Beichte. Im Podcast "Take me späti" gab die Musikerin völlig ungeniert preis, gemeinsam mit einem bekennenden Satanisten ein sogenanntes Ritual vollzogen zu haben. Der Einsatz für den übersinnlichen Hokuspokus: ein Tropfen ihres eigenen Blutes, um eine unliebsame Person mit einem handfesten Fluch zu belegen. Das Motiv für den okkulten Ausflug? "Zu viel Langeweile“, wie die 29-Jährige betont. Den Kontakt zum Teufelsanbeter stellte standesgemäß eine befreundete Domina her – schließlich wollten Satanisten laut Katjas Logik ohnehin oft für ihre eigene "Bosheit" gezüchtigt werden.

Dieses spirituelle Spiel mit dem Feuer ruft nicht nur zahlreiche besorgte Fans auf den Plan, sondern auch Rap-Urgestein Fler (44), der angesichts des blutigen Liebesdienstes mit der Unterwelt jeglichen Humor verliert und seine Kollegin via Livestream eindringlich ins Gebet nimmt. Für den Berliner Musiker ist mit dieser Aktion eine unumstößliche rote Linie überschritten: Katja begehe hier gerade nichts Geringeres als den "größten Fehler ihres Lebens". Wo sonst jede Absurdität als cleveres Marketing durchgewunken wird, versteht Fler keinen Spaß mehr und warnt die Blondine vor den metaphysischen Konsequenzen ihres Tuns. "Du kannst bei solchen Sachen keine Späße machen. Wenn du mit solchen Sachen Späße machst, ist es schon schlimm. Wenn du es wirklich machst, bist du eh verloren", zeigt sich der Rapper hörbar erschüttert und prophezeit bei so viel Überheblichkeit gegenüber Gott ein schnelles, kosmisches "Game over".

Dass Katja mit ihren Aussagen verlässlich für Schnappatmung sorgt, gehört seit Jahren zu ihrem geschäftsmäßigen Standardrepertoire. Zwischen nackter Haut, TikTok-Hypes und intimen Lebensbeichten inszeniert sie sich seit jeher als schonungslose Erzählerin der eigenen, oft schwierigen Vergangenheit. Doch mit dem rachsüchtigen Blutfluch hat sie die Grenzen des klassischen Rap-Krawalls verlassen und eine hitzige Debatte über Werte, Glauben und die Grenzen des Entertainments entfacht. Ob der Ausflug in die Welt der schwarzen Magie nun der finale PR-Geniestreich oder doch ein spirituelles Eigentor war, wird sich zeigen – Flers mahnendes Machtwort dürfte jedenfalls nicht die letzte Reaktion auf Katjas außergewöhnliches Hobby gewesen sein.

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Getty Images Katja Krasavice beim Sommerempfang von "Ein Herz für Kinder" in den Wannseeterrassen Berlin

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Instagram / katjakrasavice Musikerin Katja Krasavice, Juli 2025

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Imago Influencerin Katja Krasavice präsentiert eines ihrer Produkte in einem Kölner Supermarkt, April 2024