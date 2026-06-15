Katja Krasavice serviert neuen Lover vor laufender Kamera ab

Katja Krasavice (29) hat auf Social Media für mächtig Gesprächsstoff gesorgt. Die Rapperin filmte sich beim Dinner – perfekt gestylt, Fingernägel passend zum Outfit – als plötzlich ihr Handy klingelte. Am anderen Ende der Leitung soll sich ihr neuer Lover befunden haben, der ihr lautstark Vorwürfe wegen ihrer Tätigkeit auf der Erotikplattform OnlyFans machte. Katja ließ sich davon nicht lange aufhalten und beendete die frische Romanze kurzerhand vor laufender Kamera via TikTok. Das Video, das die Szene zeigt, schlug in den sozialen Netzwerken hohe Wellen.

In den Kommentaren sprangen viele User der Musikerin, die ab 2014 zunächst als Webvideoproduzentin auf YouTube Bekanntheit erlangte, sofort zur Seite. Reaktionen wie "Als ob er das nicht vorher wusste" häuften sich. Gleichzeitig meldeten sich aber auch Skeptiker zu Wort: Manche Fans wittern eine gezielte Inszenierung – mit einem Schauspieler am Telefon, der das Drehbuch kennt. Dass Katja ausgerechnet in dem Moment, in dem dieser Anruf angeblich eintrifft, so makellos gestylt vor der Kamera sitzt, erscheint ihnen zu perfekt, um Zufall zu sein. Der Verdacht: Das Ganze diene als cleveres Marketing für ihr Erotikangebot. Ein Nutzer kommentierte kurz und trocken: "Marketing durchgespielt."

Katja, die mit bürgerlichem Namen Katrin Vogelová heißt, ist Aufmerksamkeit rund um ihr turbulentes Liebesleben gewohnt. Zuletzt machte sie Schlagzeilen mit einem Geständnis über eine Affäre mit einem namentlich nicht genannten Spieler des FC Bayern München – nach eigener Aussage eine gezielte Retourkutsche an ihren Ex-Freund. Dazu hatte sie auf TikTok eine Startelf-Aufstellung des Vereins gepostet und geschrieben, dass nur einer der elf Spieler ihre Rache gewesen sei. Wer der Auserwählte war, ließ sie offen.

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