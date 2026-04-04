Nach der Trennung: Katja Krasavice dreht ihr erstes S*xtape

Katja Krasavice (29) sorgt nach ihrer Trennung für den nächsten Paukenschlag: Die Rapperin hat in Mailand ihr erstes S*xtape gedreht und kündigt an, die Aufnahmen bald unter anderem auf OnlyFans zu veröffentlichen. In ihrer Instagram-Story erklärt Katja, dass es sich dabei nicht nur um ein einziges Video handelt, sondern um mehrere Tapes, die sie "mit einem der größten OF-Girls" in der Modemetropole aufgenommen hat. In ihren Clips verlinkt sie die Erotikmodels Martina Vismara und Leontin Gundelwein und macht deutlich, dass sich ihre Fans auf heiße Aufnahmen einstellen können: "Wir haben einen Dreier", haucht Katja direkt nach dem Dreh in die Kamera.

In weiteren Story-Sequenzen verrät die Musikerin, die 2018 bereits einen Song namens "S*x Tape" veröffentlichte, dass das Projekt offenbar umfangreicher ausgefallen ist, als zunächst vermutet. "Ich weiß gar nicht, welches Video ich zuerst hochladen soll. Alle, die mich auf meiner Spaßseite abonnieren, werden durchdrehen", kündigt Katja selbstbewusst an. Da die ersten offiziellen Ankündigungen rund um den 1. April online gingen, lag für viele Fans zunächst der Verdacht nahe, es könne sich um einen Scherz handeln. Doch Katja legte nach und teilte auch in den Folgetagen Hinweise auf die bald erscheinenden, pikanten Videos.

Zwischen all den schlüpfrigen Ankündigungen wird es in Katjas Story auch kurz emotional. Sie schreibt, dass sie sich in solchen Momenten wünsche, sie könnte "dieses tolle Leben" mit ihrem verstorbenen Bruder teilen. Die Influencerin hatte in der Vergangenheit offenbart, dass zwei ihrer Brüder auf tragische Weise ums Leben gekommen sind, und sprach schon öfter darüber, wie sehr sie diese Verluste geprägt haben. Gleichzeitig zeigt sie sich nach dem Ende ihrer Beziehung zu ihrem ehemaligen Partner gefestigt und betont immer wieder, wie wichtig ihr die Unterstützung von Familie, Freunden und Fans ist. Nun scheint Katja ihren Fokus verstärkt auf neue Projekte und ihre Karriere auf Plattformen mit exklusiven Inhalten zu richten – und bindet ihre Community dabei eng über soziale Medien ein.

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Dezember 2025

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Getty Images Katja Krasavice beim Sommerempfang von "Ein Herz für Kinder" in den Wannseeterrassen Berlin