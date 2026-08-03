Katja Krasavice verrät offen: So können Männer sie "klären"

Dass Katja Krasavice (29) beim Thema Dating nicht unbedingt für klassische Romantik steht, ist hinlänglich bekannt. Doch die Ansprüche, die die Rapperin an Männer stellt, um sie zu "klären", sorgten nun für gewaltigen Gesprächsstoff. Denn wer bei der Musikerin landen will, muss sich bedingungslos unterwerfen. "Ich bin die Chefin und ein Mann muss in der Kennenlernphase auf alles hören, was ich von ihm verlange. Ich akzeptiere kein Nein", stellte sie auf TikTok klar. Dazu verlangt sie ein Abo ihres OnlyFans-Accounts sowie Geschenke, die weit über Standardblumen hinausgehen: "Ich will sehen, ob du zuhörst und ob du bereit bist, dir Mühe zu geben." Wer es schließlich in ihre Nähe schafft, hat sich zudem an ein striktes Berührungsverbot zu halten und muss selbst Handgreiflichkeiten stoisch ertragen: "Es ist halt so, ich gebe einem Mann gerne Schellen. Wenn ich dir eine Schelle gebe, dann jammere nicht."

In den Kommentaren entfachte der Clip der 29-Jährigen, die auch private Ereignisse gern auf Social Media teilt, umgehend eine hitzige Debatte über moderne Beziehungsstandards und den eigenen Selbstwert. Während einige Krasavice-Kritiker schlichtweg ungläubig kommentierten, sie wüssten nicht, "wer sowas denn bitte mitmacht", schlugen sich andere kompromisslos auf die Seite der aus Tschechien stammenden Künstlerin. Bestärkende Zeilen wie "Du weißt, was du willst und was du wert bist" sammelten zahlreiche Likes, da viele Follower in Katjas Ansagen vor allem ein radikales Statement für weibliche Selbstbestimmung sahen.

Ganz nebenbei sorgte das Video aber auch optisch für kollektive Verwirrung und ließ viele User beim Scrollen verdutzt zurück. Der ungewohnte Look der Rapperin – ein flach nach hinten gekämmter Sleek-Zopf – schob sich in den Kommentarspalten prompt an die Spitze der Diskussionen. Beobachtungen wie "OMG, dachte gerade, du hast einen blonden Buzzcut" oder "Ich dachte, du hast eine Glatze" sammelten im Eiltempo Tausende von Zustimmungen. So konkurrierte die visuelle Täuschung um Katjas Haare am Ende direkt mit der allgemeinen Irritation über ihren speziellen Erwartungshorizont beim Thema Männer.

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katjakrasavice Katja Krasavice im Juli 2026

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Getty Images Katja Krasavice bei "Ein Herz für Kinder" in den Wannseeterrassen Berlin, 26. Juni 2025

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im Juli 2025