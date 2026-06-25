Katja Krasavice offen über tragischen Verlust ihrer Brüder

Rapperin Katja Krasavice (29) hat in einem emotionalen Podcast-Interview über die wohl schwersten Schicksalsschläge ihres Lebens gesprochen: den Tod ihrer zwei Halbbrüder. Im Bild-Podcast "May Way" gewährt die Musikerin seltene Einblicke in ihre Vergangenheit und zeigt eine verletzliche Seite, die man von ihr so nicht kennt. Einer ihrer Brüder starb bereits, als Katja fünf Jahre alt war, an den Folgen von Knochenkrebs – er wurde nur 18 Jahre alt. "Damals habe ich es nicht realisiert", erklärt sie im Podcast. Mit der Zeit sei der Verlust jedoch immer präsenter geworden: "Jetzt merke ich immer, dass ich ja fast jeden Tag darüber rede, irgendwie, also das ist schon so mein Schatten, irgendwie."

Noch mehr beschäftigt Katja der Tod ihres Bruders Oto, zu dessen Ehren sie sich ein Tattoo stechen ließ. Er blieb in Tschechien, als die Familie nach Deutschland zog, geriet auf die schiefe Bahn und landete schließlich im Gefängnis. Dort nahm er sich mit 30 Jahren das Leben. Für Katja, die im August selbst 30 Jahre alt wird, hat das eine ganz besondere Bedeutung: "Das beschäftigt mich am meisten. Ich feiere im August meinen 30. Geburtstag. Und mit 30 hat er sich umgebracht. Solche Gedanken sind schließlich vererbbar. Das liegt ja oft in der Familie, so ein Suizid. Das macht mir Angst. Ich finde es einfach gruselig." Trotz allem erinnert sie sich liebevoll an ihn: "Er war ein Gangster. Aber ein toller Mann, hübsch und selbstbewusst." Über ihre Mutter, die über das Thema ungern spricht, sagt Katja: "Ich will sie aber auch nicht belasten – das ist ihr erstes Kind. Ich habe da viel zu viel Respekt vor ihren Gefühlen, als dass ich da nachhaken möchte."

Neben den Verlusten ihrer Brüder war auch häusliche Gewalt ein prägender Teil von Katjas Kindheit. Ihr Stiefvater war alkoholsüchtig und schlug ihre Mutter. "Mich hat er nie geschlagen. Aber es reicht ja schon, wenn du vor einem Kind die Mutter deines Kindes schlägst", sagt sie im Podcast. Die Anspannung zu Hause war allgegenwärtig: "Wir hatten zu Hause immer nur eine schöne Zeit, wenn er abwesend war. Und dann immer diese Angst, wenn er wieder zurückkommt. Kam sein Transporter auf das Grundstück gefahren, begann das Zittern." Katja, die mit bürgerlichem Namen Katrin Vogelová heißt, war mit ihrer Mutter und drei ihrer vier Halbgeschwister von Tschechien nach Deutschland gezogen und wuchs in einem kleinen Dorf in Sachsen auf.

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024