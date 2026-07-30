Katja Krasavice aufgewühlt: Brach Stalker in Penthouse ein?

Rapperin Katja Krasavice (29) hat eine äußerst beängstigende Nacht hinter sich. In einem TikTok-Video berichtet die Musikerin davon, dass sie möglicherweise in ihrem Penthouse von einem Fremden beim Schlafen beobachtet wurde. "Ich hatte so eine schlimme Nacht", beginnt sie ihren Clip und schildert dann ein Szenario, das vielen Menschen Gänsehaut bereiten dürfte: "Ich bin zu 99,9 Prozent der Überzeugung, dass hier jemand in meinem Penthouse war und mich beobachtet hat."

Für Katja fühlte sich der Eindringling weniger wie ein klassischer Einbrecher an – vielmehr hatte sie das Gefühl, gezielt beobachtet zu werden, also von einem Stalker. "Ich hab's gehört, ich hab's gespürt, ich hab's gefühlt und ich hab's auch gesehen, aber ich konnte nichts machen", beschreibt sie die bedrohliche Situation. Zwar zieht die Musikerin selbst in Betracht, dass es sich um eine Schlafparalyse gehandelt haben könnte – doch diese habe sie in der Vergangenheit bereits mehrfach erlebt, und das aktuelle Erlebnis habe sich deutlich anders angefühlt. Nun will sie die Sache aufklären: Sie plant, ihre Wachleute zu befragen und die Kameraaufnahmen aus jener Nacht zu überprüfen.

Katja, die bürgerlich Katrin Vogelová heißt, ist vor allem als Rapperin bekannt, hat sich aber auch als Social-Media-Persönlichkeit und Unternehmerin einen Namen gemacht. Die Künstlerin teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit ihrer großen Online-Community – so auch diesmal, als sie ihre Follower über die unheimliche Erfahrung informierte. Erst vor drei Wochen hatte Katja schon mit einer ganz anderen Story für Aufsehen gesorgt. Im Podcast "Take me späti" erzählte sie damals, sie habe zusammen mit einem bekennenden Satanisten ein Ritual gemacht. Dafür habe sie nach eigenen Worten sogar "einen Tropfen" ihres Blutes eingesetzt, um eine Person zu verfluchen. Als Grund nannte sie trocken: "Zu viel Langeweile." Den Kontakt habe ihr eine befreundete Domina vermittelt.

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Dezember 2025

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