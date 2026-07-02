Kuss am LAX: Sind Jussie Smollett und Karamo Brown ein Paar?

Anscheinend gibt es ein neues Paar in Hollywood: Jussie Smollett (44) und Karamo Brown wurden diese Woche am Flughafen LAX in Los Angeles beim leidenschaftlichen Küssen erwischt. Paparazzi hielten fest, wie die beiden sich am Bordstein vor dem Terminal herzlich umarmten und leidenschaftlich küssten, bevor Karamo mit seinem Gepäck zum Einchecken verschwand. Jussie blieb offenbar in Los Angeles zurück. Fotos der zärtlichen Szene veröffentlichte TMZ.

Dass die beiden mehr als nur befreundet sind, deutete Karamo kurz zuvor auch selbst an – zumindest indirekt. Im Podcast "Reality With The King" von Carlos King wurde der frühere Queer Eye-Star gefragt, ob er seinen Traummann gefunden habe. Einen Namen nannte er dabei nicht, doch das Interview erschien just an dem Tag, an dem die gemeinsamen Fotos mit Jussie publik wurden. "Ich habe meinesgleichen gefunden. Und es ist kraftvoll, wenn man jemanden trifft, bei dem man sich hundertprozentig sicher fühlt, dem man sein Herz anvertrauen kann, weil man weiß, dass er einfach ein großartiger Mensch ist", schwärmte er.

Für Jussie ist es ein schneller Neustart: Erst vor wenigen Wochen hatte der Sänger seine Verlobung mit Jabari Red aufgelöst – und das weniger als ein Jahr nach dem Antrag. Jabari und er hatten zuletzt auch beruflich zusammengearbeitet: Die beiden standen gemeinsam für den Film "The Lost Holliday" aus dem Jahr 2024 vor der Kamera, den Jussie außerdem selbst inszenierte. Auch für Karamo ist es die erste öffentliche Beziehung seit längerer Zeit. Von seinem langjährigen Partner Ian Jordan hatte er sich bereits 2020 getrennt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jussie Smollett und Karamo Brown

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Getty Images Jussie Smollett bei der Behind The Scenes Beauty Day Soirée in New York

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Getty Images Ian Jordan und Karamo Brown auf dem roten Teppich