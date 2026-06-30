50 Cent verspottet Jussie Smolletts Stage-Comeback bei Pride

Rapper 50 Cent (50) schießt wieder einmal öffentlich gegen Jussie Smollett (44): Auf Instagram macht sich der Musiker über den Bühnen-Comeback-Auftritt des Schauspielers lustig, der am Wochenende bei einer Pride-Veranstaltung in Harlem über die Bühne ging. In einem Clip, den 50 Cent teilte, ist Jussie auf einer Open-Air-Bühne zu sehen, wie er singt und tanzt. Dazu schrieb der Rapper eine spöttische Caption und heizte damit auch die alte Serienrivalität zwischen seinem Crime-Hit "Power" und Jussies früherem Quotenerfolg "Empire" an.

Unter das Video von Jussies Auftritt setzte 50 Cent den Kommentar: "Ich hab's euch doch gesagt, 'Power' war der Hammer." Im nächsten Satz stichelt er weiter gegen Fans, die früher lieber "Empire" als seine Show geschaut hatten: "Aber nein, ihr wolltet 'Empire' gucken. Jetzt hört mal zu: Das ist alles eure Schuld. LOL." Der Rapper knüpft damit an frühere Seitenhiebe an, denn schon 2019 hatte er Jussie verspottet, nachdem dieser sich nach dem angeblichen Angriff in Chicago als "gay Tupac" bezeichnet hatte. Auf die neuen Spitzen des "In da Club"-Interpreten hat der Seriendarsteller bisher nicht reagiert.

Jussie war lange als Star von "Empire" gefeiert worden, bevor der Fall um das mutmaßlich inszenierte Hassverbrechen ihn 2019 weltweit in die Schlagzeilen brachte. Der Schauspieler hatte damals angegeben, nachts in Chicago von zwei Unbekannten attackiert worden zu sein, die rassistische und homophobe Beleidigungen gerufen und ihm ein Seil um den Hals gelegt hätten. Die Polizei kam später zu dem Schluss, dass Jussie den Angriff gestellt haben soll. Es folgten eine aufsehenerregende Anklage, eine Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe mit Gefängnisteil, Geldauflagen und schließlich ein Vergleich mit der Stadt Chicago über die Ermittlungskosten. Trotz der anhaltenden Kritik tritt Jussie inzwischen wieder öffentlich auf, war unter anderem Kandidat bei "Special Forces" und Thema der Netflix-Doku "The Truth About Jussie Smollett". Über sein Privatleben spricht Jussie selten ausführlich, er hatte sich jedoch bereits 2015 öffentlich als homosexuell geoutet und betonte in Interviews immer wieder, wie wichtig ihm Sichtbarkeit und Community seien.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: 50 Cent und Jussie Smollett

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Getty Images 50 Cent bei einer Vorführung von "Sean Combs: The Reckoning" in New York City

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Getty Images Jussie Smollett bei der Behind The Scenes Beauty Day Soirée in New York

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