Karamo Brown und Jussie Smollett zeigen sich bei Dinner-Date

Arm in Arm durch West Hollywood: Karamo Brown (45) und Jussie Smollett (44) haben sich bei einem gemeinsamen Abendessen in der kalifornischen Stadt gezeigt und dabei kein Geheimnis aus ihrer Zweisamkeit gemacht. Am Sonntag wurden die beiden bei ihrer Date Night fotografiert – und die Aufnahmen, die auf dem Portal Just Jared zu sehen sind, lassen kaum Zweifel daran, dass zwischen den beiden etwas läuft. Erst Ende Juni waren der Schauspieler und der Moderator bei einem leidenschaftlichen Kuss am Flughafen gesichtet worden, seitdem berichteten Medien von einer offiziellen Beziehung.

Und nicht nur das: Karamo ließ unlängst im Podcast Reality with the King verlauten, dass er an eine gemeinsame Zukunft glaubt – und zwar an eine mit Eheversprechen. Für Jussie ist das Liebesglück dabei ein echter Neuanfang. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Schauspieler seine Verlobung mit Jabari Redd nach weniger als einem Jahr gelöst hat. Jussie und Jabari waren sich 2024 beim gemeinsamen Dreh des Films "The Lost Holliday" nähergekommen, bei dem Jussie als Regisseur, Co-Autor und Hauptdarsteller fungierte.

Auch Karamo kennt das Gefühl, einen Neustart zu wagen. Der Moderator und Realitystar, bekannt aus der Serie Queer Eye, hatte sich bereits 2020 von seinem langjährigen Partner Ian Jordan getrennt. Jussie wiederum ist vielen als Schauspieler aus der Erfolgsserie "Empire" bekannt, in der er jahrelang eine Hauptrolle verkörperte. Neben seiner Schauspielkarriere ist er auch als Sänger und Produzent tätig.

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Getty Images Karamo Brown im Februar 2019 in Beverly Hills

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Getty Images Jussie Smollett bei der Behind The Scenes Beauty Day Soirée in New York

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Getty Images Karamo Brown, Moderator