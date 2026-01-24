"Queer Eye"-Drama: Bobby Berk reagiert auf Karamos Ausstieg

Bobby Berk sorgt mit einem TikTok-Post jetzt für neuen Zündstoff im Queer Eye-Team: Während Karamo Brown kurzfristig gleich zwei Pressetermine zur zehnten Staffel absagte, löste Bobby nun wilde Spekulationen unter den Fans aus. seinem Post für seine neue Show "Junk or Jackpot?!" auf HGTV, HBO Max und Discovery+ wählte der Einrichtungsexperte ausgerechnet Chappell Roans (27) Song "My Kink is Karma". Der Track handelt davon, Genugtuung zu empfinden, wenn das Leben eines Ex-Partners ins Wanken gerät. Diese Songauswahl werten viele Fans nun als klaren Seitenhieb gegen Karamo.

Ausgelöst wurde der Wirbel laut E! Online durch Karamos überraschende Absagen bei der großen Pressetour zur Jubiläumsstaffel. Nur eine Stunde vor einem geplanten Auftritt bei "CBS Mornings" ließ der TV-Star seine Kollegen Tan France (42), Jonathan van Ness, Jeremiah Brent (41) und Antoni Porowski sitzen und schickte eine Botschaft, die Moderatorin Gayle King (71) live verlas. "Ich hoffe, jeder erinnert sich an das Hauptthema, das ich ihnen im letzten Jahrzehnt zu vermitteln versucht habe", ließ Karamo verlesen. "Nämlich sich auf ihre mentale Gesundheit und inneren Frieden zu konzentrieren und diese zu schützen vor Menschen oder einer Welt, die versuchen, sie zu zerstören – deshalb kann ich heute nicht dabei sein." Laut Gayle erklärte Karamos Assistent zusätzlich, dass er Angst habe, verspottet zu werden.

Auch in der Show "Today With Jenna & Sheinelle" tauchte Karamo nicht auf, was die verbliebenen "Fab Five" laut E! Online sehr überraschte. "Es tut uns leid, dass er nicht hier ist", betonte Antoni. "Wir unterstützen ihn voll und ganz – ich denke, als gesamtes Team – darin, dass er auf sich selbst achtet." Trotz allem ist es nicht das erste Mal, dass Spannungen im Ensemble für Gesprächsstoff sorgen. Bereits 2024 hatte Bobby nach seiner Ankündigung, "Queer Eye" zu verlassen, Tan France auf Instagram entfolgt. Die Fans spekulierten über einen Streit, doch Bobby betonte, der Konflikt sei rein persönlicher Natur. Nun bleibt abzuwarten, ob sich Bobby oder Karamo noch weiter zu der aktuellen Situation äußern werden.

Getty Images Bobby Berk, "Queer Eye"-Star

Getty Images Karamo Brown bei einer Golden-Globes-Party

Birdie Thompson/AdMedia/ActionPress Die "Queer Eye"-Stars Jonathan Van Ness, Bobby Berk, Tan France, Antoni Porowski und Karamo Brown