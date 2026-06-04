Karamo Brown packt über toxisches "Queer Eye"-Set aus

Rund sechs Monate, nachdem er sich aus der Pressekampagne zur finalen Staffel von Queer Eye zurückgezogen hatte, spricht Karamo Brown jetzt erstmals Klartext. Im Gespräch mit dem Magazin People erklärt der 45-Jährige, warum er damals nicht gemeinsam mit seinen Kollegen Antoni Porowski, Jonathan Van Ness (39), Tan France (43) und Jeremiah Brent (41) für die zehnte und letzte Staffel der Netflix-Show aufgetreten ist. Laut Karamo sei die Atmosphäre hinter den Kulissen über Jahre hinweg von toxischen Dynamiken geprägt gewesen – sowohl unter den Fab Five als auch durch Druck und Einschüchterungen seitens Produzenten und Führungskräften. "Jeder sagte immer nur: 'Das ist halt die Art dieser Person', anstatt zu sagen: 'Dieses Verhalten hat in einem professionellen Umfeld keinen Platz'", erklärt er. Ein besonders schmerzhafter Moment ereignete sich laut Karamo im Jahr 2025, als seine Mutter Charmaine das Set besuchte und dabei mehrere seiner Castmitglieder belauschte, wie sie schlecht über ihn redeten. Laut mehreren Quellen sollen Van Ness, France und Porowski an dem Gespräch beteiligt gewesen sein. "Die Sache, die ich weiß, sind die Tränen, die ich in den Augen meiner Mutter sah", sagt Karamo und ergänzt: "Sie wiederholte immer wieder: 'Ich dachte, sie wären deine Freunde.'"

Der Riss in der Gruppe soll Karamo zufolge bereits in den ersten Wochen der Dreharbeiten entstanden sein, als eine Beschwerde wegen sexueller Belästigung gegen ihn eingereicht wurde. Er gibt an, dass er von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen wurde, und glaubt, dass ein anonymer Dritter hinter der Beschwerde steckte – nicht einer seiner Kollegen, wie er zunächst vermutet hatte. "Es hat uns zerbrochen", sagt er über die Gruppe. Hinzu kam der enorme Druck von oben: Eine Führungskraft soll ihm früh gesagt haben: "Du bist kein Star. Ich werde dich morgen loswerden." Karamo berichtet zudem, dass er während der dritten Staffel nach zwölf Jahren Abstinenz einen Rückfall hatte. "Ein Drink führte zu Marihuana, Kokain, Pillen", erzählt er offen. Heute sei er seit über einem Jahr wieder nüchtern und folge einem Zwölf-Schritte-Programm. Trotz allem weist er auch auf seine eigene Verantwortung hin: "Es gab Momente, in denen ich verletzt war und zurückgeschlagen habe. Ich erkenne meinen Anteil daran."

Für Karamo ist es kein leichter Weg gewesen, an diesen Punkt zu gelangen. Sein Einstieg ins Fernsehen begann mit 23 Jahren in der MTV-Sendung "The Real World: Philadelphia", wo er zu einem der ersten offen schwulen schwarzen Männer im Reality-TV wurde. Im Jahr 2006 versuchte er, sich das Leben zu nehmen – sein bester Freund Tré rettete ihn. Noch im selben Jahr erfuhr er durch Gerichtsdokumente, dass er Vater eines Sohnes namens Jason war, der heute 29 Jahre alt ist. "Mein Sohn hat mein Leben gerettet, zu 1000 Prozent", sagt Karamo. Inzwischen blickt er nach vorne: Er hat eine Wellness-App namens Kē gelauncht und plant außerdem ein Sachbuch sowie eine Celebrity-Interviewreihe. Und auch eine Versöhnung mit seinen ehemaligen Kollegen schließt er nicht aus. "Ich glaube, wir alle verdienen ein bisschen Gnade dafür, wie wir miteinander umgegangen sind", sagt er und fügt hinzu: "Wir haben alle unser Bestes gegeben."

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Getty Images Karamo Brown im Februar 2019 in Beverly Hills

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Birdie Thompson/AdMedia/ActionPress Die "Queer Eye"-Stars Jonathan Van Ness, Bobby Berk, Tan France, Antoni Porowski und Karamo Brown

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Getty Images Karamo Brown, Moderator