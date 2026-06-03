Jahrelange Schmerzen nach OP: Karamo Brown packt aus

Jahrelang litt Karamo Brown still und heimlich unter den Folgen einer missglückten Schönheitsoperation – jetzt bricht der "Queer Eye"-Star sein Schweigen. In einer Titelstory des Magazins People enthüllt er, dass ein Eingriff zur Buccalfett-Entfernung aus dem Jahr 2021 zu chronischen Schmerzen, immer wiederkehrenden Schwellungen und einem Narbengewebe geführt hat, das seine Speicheldrüsen blockierte. Über Jahre hinweg wurde er online mit Spekulationen über Schönheits-OPs und Filler konfrontiert – dabei litt er die ganze Zeit still vor sich hin. "Ich konnte nichts sagen, weil man sich nicht mit Trollen anlegen kann. Aber ich hatte jahrelang Schmerzen, und niemand wusste davon", erklärt er gegenüber dem Magazin.

Den Anstoß für den Eingriff hatte die Pandemie gegeben: Karamo hatte während des Lockdowns rund 30 Kilogramm zugenommen und sich wegen seines Aussehens unsicher gefühlt. "Ich dachte mir: Vielleicht werde ich attraktiver, wenn ich mein Gesicht schlanker mache. Daraus wurden eineinhalb Jahre voller Schmerzen", sagt er. Das gebildete Narbengewebe verhinderte, dass der Speichel normal abfließen konnte – seine Wangen schwollen immer wieder schmerzhaft an. Besonders während der Dreharbeiten zu seiner Talkshow war das kaum zu managen. Kürzlich unterzog er sich schließlich einer rekonstruktiven Operation, bei der seine Speicheldrüsen repariert und das Narbengewebe entfernt wurden. Während er ohnehin in Narkose war, ließ Karamo zusätzlich eine untere Blepharoplastik durchführen, um Tränensäcke zu reduzieren. Mit seiner Geschichte möchte er anderen Mut machen: "Ich möchte den Menschen sagen, dass sie nicht alleine leiden müssen."

Dass Karamo in letzter Zeit gleich mehrere schwierige Kapitel seines Lebens öffentlich anspricht, passt zu seiner aktuellen Offenheit. Neben seinem Geständnis über die Nachwirkungen der Schönheitsoperation hatte er zuletzt auch über die turbulenten Verhältnisse hinter den Kulissen von "Queer Eye" gesprochen – darunter toxische Dynamiken zwischen den Castmitgliedern und ein schmerzhafter Vorfall, in den seine Mutter verwickelt war. Die Netflix-Show, an der Karamo zehn Staffeln lang mitwirkte, endete im Januar dieses Jahres.

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Getty Images Karamo Brown im Oktober 2018 in Beverly Hills

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Getty Images "Queer Eye"-Cast im August 2018 in Los Angeles

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Getty Images Karamo Brown bei der Vanity Fair Oscar Party, 2020