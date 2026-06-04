Jussie Smollett löst seine Verlobung mit Jabari Redd auf

Jussie Smollett (43) und sein Verlobter Jabari Redd gehen getrennte Wege. Wie TMZ jetzt berichtet, löste der Schauspieler die Verlobung in den vergangenen Wochen auf – und das weniger als ein Jahr, nachdem er Jabari den Antrag gemacht hatte. Die Beziehung ist damit offiziell beendet. Laut Insidern, die mit dem Portal sprachen, will Jussie nun nach vorne schauen und sich auf seine Musikkarriere konzentrieren.

Ob es einen konkreten Auslöser für die Trennung gibt, ist bislang nicht bekannt. Auch Taraji P. Henson (55), die mit Jussie in der Serie "Empire" zusammenspielte und die Verlobungsnews damals mit dem begeisterten Kommentar "Meine Babys" auf Social Media gefeiert hatte, hat sich zur Trennung bisher nicht geäußert. Jabari ist ebenfalls als Schauspieler tätig und war unter anderem in Serien wie "Tyler Perry's House of Payne" und "The Chi" zu sehen.

Jussie hatte die Verlobung im Juni 2025 öffentlich gemacht – passend zu seinem Geburtstag am 21. Juni. Auf einem Instagram-Post war zu sehen, wie er vor Jabari auf die Knie ging und einen Heiratsantrag machte. Dazu schrieb er: "Ich werde meinen Geburtstag mit meinem Verlobten verbringen... Er hat Ja gesagt." Die romantische Szene hatte sich in der Nähe eines Restaurants abgespielt und löste damals große Begeisterung bei Fans und Wegbegleitern aus.

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Instagram / jussiesmollett Jussie Smollett und sein Partner Jabari Redd im Juni 2024

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Getty Images Taraji P. Henson auf der Time 100 Gala, 2024

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Getty Images Jussie Smollett bei den BET Awards 2022