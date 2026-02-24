Karamo Brown warnt: Schluss mit erzwungenen Freundschaften

Karamo Brown meldet sich mit einer deutlichen Botschaft bei seinen Followern: Der "Queer Eye"-Star ruft dazu auf, keine erzwungenen Verbindungen mehr einzugehen. In einem neuen Instagram-Video, aufgenommen auf seiner Küchentheke, während er einen Teller Farro isst, spricht der Realitystar über einseitige Freundschaften und Selbstschutz. Wie die Daily Mail berichtet, erklärte Karamo: "Hört auf, Verbindungen bei Menschen zu erzwingen, die euren Wert nicht sehen!" Die mahnenden Worte kommen, nachdem zuletzt Berichte über Spannungen mit den Fab Five die Runde gemacht hatten.

Im Clip wird Karamo sehr offen. Er erzählt, wie ihn das Fehlen der Vaterliebe geprägt hat und wie dadurch alte Verlustängste getriggert wurden. Aus dieser Leerstelle heraus habe er jahrelang Freundschaften festgehalten, die ihm nicht guttaten. Sein Rat an Fans: Wer nach Gesprächen stets ausgelaugt sei, zwinge vermutlich eine Verbindung. Dazu passt sein Statement, das vor Kurzem bei CBS Mornings verlesen wurde: "Ich hoffe, alle erinnern sich an das Hauptthema, das ich ihnen im vergangenen Jahrzehnt beibringen wollte: sich auf ihre mentale Gesundheit und ihren Frieden zu konzentrieren und sie zu schützen; deshalb kann ich heute nicht dabei sein."

Zwischenmenschlich bleibt es im Umfeld des Formats turbulent. Laut TMZ soll die angespannte Lage entstanden sein, nachdem Karamos Mutter am Set Gesprächsfetzen über ihren Sohn gehört und ihm davon berichtet hatte; demnach hätten sich seine Beziehungen zu einigen Kollegen abgekühlt, während Jeremiah Brent weiterhin als Verbündeter gilt. Unabhängig davon betont der Moderator in seinem Clip Grenzen und Selbstwert. "Ich will niemanden in meinem Leben, der meinen Wert nicht erkennt. Wenn du mich nicht so liebst, wie ich mich selbst liebe, dann bring das Gleiche mit oder hebe es an", sagt Karamo. Und er macht Mut, Alleinsein nicht mit Einsamkeit zu verwechseln: "Du kannst allein sein, aber nicht einsam. Und wenn du dich einsam fühlst, schreib mir... ich bin dein Freund."

Anzeige Anzeige

Getty Images Karamo Brown, Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images "Queer Eye"-Stars Jonathan Van Ness, Antoni Porowski, Tan France, Jeremiah Brent und Karamo Brown

Anzeige Anzeige

Getty Images Antoni Porowski, Jeremiah Brent, Tan France, Karamo Brown und Jonathan Van Ness von "Queer Eye"