Olivia Rodrigo startet Festival mit rein weiblichem Line-up

Olivia Rodrigo (23) hat offenbar keine Lust mehr auf die üblichen, testosterongeschwängerten Festival-Line-ups und baut sich kurzerhand ihre eigene Bühne: Das von ihr ins Leben gerufene Event mit dem Namen "Daisy Chain Fields" findet am 29. August im kalifornischen Irvine statt – und im Line-up stehen ausschließlich Frauen. Die Sängerin gab die Neuigkeit auf Instagram bekannt, wo ihr rund 41 Millionen Menschen folgen. Auf ihre Ankündigung reagierten bereits zahlreiche Fans und Follower. Auch MTV meldete sich zu Wort: "Du bist unglaublich und genauso ist auch dein Line-up", hieß es in einem Kommentar im Namen des ehemaligen TV-Musiksenders.

Und das von Olivia kuratierte Festival-Line-up kann sich wahrlich sehen lassen: Mit dabei sind unter anderem Chappell Roan (28), Doechii, Mitski, Katseye, Bikini Kill sowie Rachel Chinouriri. Auch Musiklegenden wie Stevie Nicks (78), Sarah McLachlan und Karen O sind Teil des Programms – und Olivia selbst tritt natürlich ebenfalls auf. Der Erlös des Festivals geht an Organisationen, die sich für Frauen und Mädchen einsetzen. Sie sei "fest davon überzeugt, dass Freude, Gemeinschaft und Musik treibende Kräfte für bedeutende Veränderungen sein können", schrieb die Sängerin. Sie könne es kaum erwarten, mit den Festivalbesuchern gemeinsam "zu schreien, zu tanzen und zu singen".

Für Olivia ist das Festival die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches: Seit Jahren habe sie davon geträumt, genau so ein Event zu veranstalten, erklärte sie. Die 23-Jährige gehört aktuell zu den gefragtesten Popstars weltweit. Bereits 2021 feierte sie mit ihrer Debütsingle "Drivers License" einen riesigen Durchbruch, bei der Grammy-Verleihung 2022 räumte sie gleich drei Preise ab – darunter die Auszeichnung als beste neue Künstlerin. Zuletzt brachte sie ihr drittes Studioalbum "you seem pretty sad for a girl so in love" heraus.

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Getty Images Sängerin Olivia Rodrigo im Juli 2025 in Dänemark

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Getty Images Sängerinnen Olivia Rodrigo und Chappell Roan bei der "Olivia Rodrigo: Guts World Tour"-Filmpremiere

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Getty Images Olivia Rodrigo am 9. März in Nashville auf der Bühne (Photo by Jason Kempin/Getty Images for Aba)