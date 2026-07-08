Gracie Abrams fühlt sich mit neuem Pixie-Haarschnitt wohl

Gracie Abrams (26) hat sich mit ihrem neuen Pixie-Haarschnitt nicht nur äußerlich verändert – die Frisur spiegelt für sie auch eine persönliche Entwicklung wider. In einem Gespräch mit Olivia Rodrigo (23) für Spotifys "Countdown To"-Reihe sprach die Sängerin jetzt über ihren neuen Look und ihr kommendes Album "Daughter from Hell". Olivia machte dabei gleich zu Beginn ein Kompliment: "Ich finde deinen Stil so cool wie nie. Deinen Haarschnitt liebe ich so sehr", sagte die Sängerin. "Ist das so eine Art Nebensache oder hast du beim Aufnehmen der Platte auch darüber nachgedacht?"

Gracie erklärte daraufhin, dass sie während des Schreibprozesses an visuelle Aspekte überhaupt nicht gedacht habe. Viel wichtiger sei ihr etwas anderes: "Je mehr ich meine Haare abgeschnitten habe, desto mehr fühle ich mich wie ich selbst", sagte sie gegenüber Olivia. Auch was die Bühnenmode angeht, hat sie ihre Meinung geändert: Kleider, wie sie sie früher bei ihren Auftritten trug, kann sie sich kaum noch vorstellen. "Ich glaube, ich werde nie wieder in einem Kleid auftreten", so die Sängerin. Daneben sprach Gracie in dem Gespräch auch über ihr neues Album "Daughter from Hell", das am 17. Juli erscheint. Die 16 Songs drehen sich unter anderem darum, wie "brutal" sie als Kind ihren Eltern gegenüber war. "Ich war wirklich hart zu ihnen", sagte sie. Heute schätzt sie die Zeit mit ihrer Familie umso mehr.

Dass Gracies Kurzhaarfrisur für Diskussionen sorgt, ist nicht neu – zuletzt erntete der Pixie-Cut der Sängerin im Netz auch spöttische Kommentare. Ihr Debüt in der Öffentlichkeit hatte der neue Look bereits im Januar bei der Paris Fashion Week. Gegenüber dem Magazin People zeigte sich Gracie damals voller Vorfreude auf ihre neue Musik: "Ich bin mehr als bereit, dass sie allen anderen gehört. Ich habe mich noch nie so über etwas gefühlt, was ich gemacht habe."

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Getty Images Gracie Abrams bei der Met Gala 2026

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Getty Images Olivia Rodrigo beim Headline-Auftritt auf der Pyramid Stage beim Glastonbury Festival 2025

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Getty Images Gracie Abrams im Februar 2024