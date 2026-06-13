Olivia Rodrigo verrät: Sie ist auf dem linken Ohr fast taub

Eigentlich ging es in einem Interview nur um neue Musik – doch Olivia Rodrigo (23) sorgte mit einer persönlichen Enthüllung für eine Überraschung. Während eines Auftritts auf KISS FM, wo sie über ihr neues Album "You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love" sprach, das am 12. Juni erscheint, verriet die Sängerin, dass ihr linkes Ohr zu etwa 60 Prozent beeinträchtigt ist. Als Moderator Tyler West sie im Rahmen eines ihrer kommenden Songs scherzhaft fragte, was denn mit ihr nicht stimme, antwortete Olivia mit einer ganz konkreten Antwort – und brachte die Gastgeber damit offensichtlich zum Staunen. "Es gibt ziemlich viel, das mit mir nicht stimmt", gestand sie lachend und ergänzte: "Ich bin tatsächlich auf meinem linken Ohr zu 60 Prozent taub."

Olivia erklärte, dass sie auf ihrem linken Ohr so stark eingeschränkt höre, dass sie Menschen auf der linken Seite kaum verstehen würde, wenn sie ihr etwas zuflüsterten. Wer ihr etwas anvertrauen wolle, müsse sich deshalb besser rechts von ihr platzieren. "Also, wenn du mir ein Geheimnis verrätst, komm hier rüber", so die 23-Jährige. Mitmoderatorin Chloe Burrows reagierte sichtlich überrascht auf die Aussage: "Das ist unglaublich, weil du Sängerin bist und immer Kopfhörer trägst – das ist verrückt." Neben der gesundheitlichen Offenbarung spricht Olivia im Gespräch auch über die Inhalte ihres neuen Albums: Die neuen Songs handeln stark von Liebeskummer, darunter ihre Erfahrung mit ihrer ersten richtigen Erwachsenenbeziehung und der Trennung von Schauspieler Louis Partridge, die sie im April bestätigt hatte.

Privat und beruflich zeigt sich Olivia aktuell von einer nachdenklichen, aber gefassten Seite. In einem Interview mit dem Magazin Dazed betonte die Musikerin, dass sie eine Trennung als "tolle Gelegenheit" sieht, das eigene Leben neu auszurichten und mehr im Einklang mit sich selbst zu leben. Sie sprach darüber, wie sehr sie aus Beziehungen über sich selbst lernt und dass ihr drittes Album stark von dieser ersten "großen" Liebe inspiriert sei. Schon vor Kurzem hatte Olivia erklärt, wie sorgfältig sie auswählt, welche öffentlichen Auftritte sie wahrnimmt – bei der Met Gala 2026 verzichtete sie etwa bewusst auf den roten Teppich, obwohl sie später bei einer After-Party in New York feierte. Auch jetzt wirkt es so, als würde die Singer-Songwriterin sehr genau abwägen, welche Momente sie öffentlich teilt und welche sie lieber in ihre Musik einfließen lässt.

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Getty Images Olivia Rodrigo bei der GQ Men of the Year Party im Chateau Marmont in Los Angeles, 13. November 2025

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Getty Images Olivia Rodrigo beim Headline-Auftritt auf der Pyramid Stage beim Glastonbury Festival 2025

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Imago Olivia Rodrigo und Louis Partridge, August 2024