Olivia Rodrigo verzaubert Fans mit heißen Bikini-Bildern

Sonnenbaden, Whirlpool und Strandtage mit Freunden: Olivia Rodrigo (23) gönnt sich derzeit eine wohlverdiente Auszeit in der Sonne. Die Grammy-prämierte Sängerin teilte auf Instagram eine Reihe von Urlaubsfotos und gewährte ihren Fans damit einen Blick hinter die Kulissen ihrer tropischen Reise. Ein Bild stach dabei besonders heraus: Olivia posiert im knallroten Bikini am Rand eines sprudelnden Whirlpools und strahlt dabei breit in die Kamera. Zu den Bildern schrieb Olivia: "Du wirkst ziemlich beschäftigt für ein Mädchen im Urlaub." Mit der Zeile spielte sie auf den Titel ihres neuen Albums "you seem pretty sad for a girl so in love" an, wie das Magazin OK! berichtet.

Neben dem auffälligen Bikini-Foto gab Olivia Rodrigo noch weitere Einblicke in ihre freie Zeit. Auf einem Foto ist Olivia gemeinsam mit Freunden in einem schwarz-pinken Kleid zu sehen, auf einem anderen genießt die Gruppe einen sonnigen Nachmittag zwischen Palmen. Auch ruhigere Momente hielt die Sängerin fest: Ein Bild zeigt sie mit einer Freundin auf einem Holzsteg bei Nacht, ein anderes die Gruppe beim Kartenspielen. Später zeigte sie sich auch bei einem Abend mit Drink in der Hand. In der Kommentarspalte sammelten sich schnell zahlreiche Reaktionen. Sängerin Sienna Spiro schrieb dort: "Wunderschön." Andere Fans hinterließen Herzchen und Komplimente wie "So wunderschön" oder nannten den Urlaub "wohlverdient".

Der kleine Reiseeinblick kommt kurz nach einem wichtigen Meilenstein für Olivia: Erst vor etwas mehr als einem Monat erschien ihr drittes Studioalbum. Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Olivia schwer verliebt mit Julian Croonenberghs. Nun gibt sie Einblicke in die Gefühle hinter ihrem neuen Album. Im Gespräch mit Dazed erzählte die Sängerin, dass sich die neuen Songs stark um ihr Liebesleben drehen. "Dieses Album handelt von meinem ersten Mal in einer erwachsenen Beziehung. Ich entdecke in Echtzeit, wie romantische Liebe aussieht", sagte sie dem Magazin. Außerdem sprach Olivia darüber, wie ungewohnt es für sie gewesen sei, nicht nur über Herzschmerz zu schreiben. Gegenüber Dazed erklärte sie: "In all unseren freudigsten Momenten gibt es immer diesen Gedanken im Hinterkopf: Hält das für immer?" Damit gab die Musikerin einen sehr persönlichen Einblick in die Gefühle hinter ihrer neuen Musik.

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Instagram / oliviarodrigo Olivia Rodrigo am Pool

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Instagram / oliviarodrigo Olivia Rodrigo posiert verspielt in ihrem Urlaub

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Getty Images Olivia Rodrigo bei der exklusiven Billions Club Live Show im Mai 2026 in Barcelona