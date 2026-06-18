Heimunterricht: Olivia Rodrigo litt als Kind unter Isolation

Olivia Rodrigo (23) überrascht ihre weltweite Fangemeinde mit einem besonders nachdenklichen Blick zurück in ihre Vergangenheit. Im intimen Gespräch mit Zane Lowe (52) für Apple Music spricht die Sängerin anlässlich der Veröffentlichung ihrer dritten Studioplatte offen über die Schattenseiten ihrer frühen Jahre und ihrer Karriere als Kinderschauspielerin. Zwischen dem Alltag an Filmsets und sterilem Heimunterricht sei für eine normale Jugend kaum Platz geblieben, so die Kalifornierin. Statt mit Freunden zu spielen, habe sie immer wieder Momente großer Isolation erlebt, wie sie sich heute erinnert. "Jetzt, mit 23, kann ich auf meine Kindheit mit ein bisschen mehr Abstand schauen und sagen: Ich habe große Teile meiner Kindheit allein verbracht", bilanziert der US-Star diese prägende Lebensphase heute.

Doch genau diese stille Zeit der Zurückgezogenheit legte damals den Grundstein für ihren heutigen, beispiellosen Weg im Musikgeschäft. In den vielen Momenten, in denen sie sich unverstanden fühlte, flüchtete sich die junge Olivia in das Songwriting, um ihre Gefühle kreativ zu verarbeiten. "In diesen ruhigen, einsamen Momenten beim Aufwachsen ist Musik einfach dein Zufluchtsort", gesteht die Chartstürmerin rückblickend über ihre Teenager-Jahre. Aus dieser tiefen Emotionalität entstanden letztlich auch die neuen, berührenden Tracks ihres aktuellen Albums wie "the cure" oder "cigarette smoke", mit denen sie ihrer inneren Welt auf ehrliche Weise Gehör verschafft.

Trotz ihres weltweiten Erfolgs und des Lebens im Rampenlicht sieht sich die sensible Musikerin mit ihren Erfahrungen und Ängsten keineswegs als Ausnahmeerscheinung. Olivia möchte mit ihren Liedern vor allem als Sprachrohr für eine junge Generation fungieren, die in der heutigen Zeit oft mit ähnlichen Sorgen zu kämpfen hat. "Ich glaube nicht, dass das nur mir so geht. So viele Kids fühlen sich so, sie fühlen sich einfach missverstanden", stellt die Songwriterin am Ende des Interviews klar. Mit dieser Offenheit zeigt die 23-Jährige einmal mehr, warum sie für Millionen Teenager weltweit eine so wichtige Identifikationsfigur ist.

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Getty Images Olivia Rodrigo bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA in Los Angeles am 15. März 2026

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Getty Images Olivia Rodrigo beim Headline-Auftritt auf der Pyramid Stage beim Glastonbury Festival 2025

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Getty Images Olivia Rodrigo auf der "Olivia Rodrigo: Guts World Tour"-Filmpremiere

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