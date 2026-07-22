Heißes Gerücht: Olivia Rodrigo soll Wall-Street-Banker daten

Olivia Rodrigo (23) soll einen neuen Mann an ihrer Seite haben – und der kommt nicht aus dem Showbusiness. Die 23-jährige Sängerin wurde in den vergangenen Wochen mehrfach in Brooklyn mit Julian Croonenberghs gesichtet, der bei der Private-Equity-Firma Hg Capital an der Wall Street arbeitet. Laut Page Six tauchten am Montag, dem 20. Juli, auf der Plattform X Fotos der beiden auf, die zeigten, wie sie gemeinsam nach einem Flug aus Island in New York City ankamen. Fans erkannten den Mann auf den Bildern und identifizierten ihn als Croonenberghs. Weder er selbst noch ein Sprecher von Olivia haben die Berichte bislang kommentiert.

Erste Sichtungen des vermeintlichen Paares soll es laut dem Gossip-Account DeuxMoi bereits Mitte Juni gegeben haben – damals angeblich beim Abendessen im New Yorker Stadtteil Clinton Hill. Auch auf Social Media gibt es Hinweise: Olivia soll zuletzt einen Post auf dem Instagram-Account von Julians Schwester Jade geliket haben. Julian ist alles andere als ein typischer Hollywoodstar: Der Brown-Absolvent studierte angewandte Mathematik und Informatik und arbeitete zuvor als Banking-Analyst bei Goldman Sachs. Darüber hinaus spricht er Französisch und Niederländisch.

Bisher war Olivia fast ausschließlich mit Personen aus der Unterhaltungsbranche zusammen. Der Sängerin und Schauspielerin wurden unter anderem eine Romanze mit ihrem Serienkollegen Joshua Bassett (25) und später mit dem Musikmanager Zack Bia nachgesagt. Zuletzt war sie im Jahr 2024 mit dem britischen Schauspieler Louis Partridge zusammen, bevor zu Beginn dieses Jahres Trennungsgerüchte aufkamen, nachdem die beiden nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetreten waren. Ihr neuer Vertrauter Julian ist nicht nur im Finanzbereich aktiv – von 2018 bis 2020 stand er zudem für das US-amerikanische Männer-Feldhockeyteam auf dem Spielfeld.

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Getty Images Olivia Rodrigo im März 2025

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Imago Olivia Rodrigo, Sängerin

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Alessandro Bremec / ipa-agency.n Louis Partridge und Olivia Rodrigo