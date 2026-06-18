Dieser Heiratsantrag würde Olivia Rodrigo sofort überzeugen

Olivia Rodrigo (23) verrät ganz offen, mit welchem Heiratsantrag man bei ihr sofort landen könnte. Im Gespräch mit der BBC sprach die Sängerin jetzt in London über ihre ganz konkrete Traumvorstellung für eine Verlobung und sogar schon über ihren Wunsch-Hochzeitssong. Auslöser war ein Antrag, den Olivia zuvor in Hampstead Heath gesehen hatte und den sie als besonders süß beschrieb. Seitdem steht für sie fest, wie ihr eigener großer Moment aussehen soll: am liebsten mit ihrem zukünftigen Ehemann im Central Park in New York und mit einer ganz besonderen Überraschung auf einer Parkbank.

Die Musikerin schilderte der BBC auch direkt, wie sie sich diesen Moment vorstellt. "Ich würde es lieben, wenn jemand für eine Plakette auf einer der Bänke bezahlen würde, auf der steht: 'Willst du mich heiraten?'", erzählte Olivia lachend. Mit einem Augenzwinkern ergänzte sie: "Also erzählt es weiter... Hoffentlich sieht mein zukünftiger Ehemann das." Auch für die Hochzeit hat die "Vampire"-Interpretin schon genaue Ideen. Als Song wünscht sie sich "I Melt with You" von Modern English und stellt sich vor, wie sie nach dem Kuss mit diesem Song im Hintergrund Arm in Arm den Gang zurückläuft: "Ich liebe dieses Lied", schwärmt sie.

Zum Zeitpunkt des Interviews steht Olivias neues Album in den Startlöchern: "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" beschäftigt sich thematisch mit einer Liebe, die auseinanderbricht. "Eine Liebesgeschichte, die zerfällt. Eine Zeitkapsel einer Beziehung aus ein paar Jahren meines Lebens", beschrieb die Sängerin das Werk gegenüber der BBC, das am 12. Juni offiziell erschienen ist. Zuvor war Olivia romantisch mit dem britischen Schauspieler Louis Partridge liiert, allerdings wird spekuliert, dass die beiden sich inzwischen getrennt haben.

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Getty Images Olivia Rodrigo bei der Chloe-Show während der Paris Fashion Week, 2026

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Getty Images Olivia Rodrigo beim Headline-Auftritt auf der Pyramid Stage beim Glastonbury Festival 2025

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Imago Olivia Rodrigo und Louis Partridge, August 2024

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