Olivia Rodrigo erlebte echte Liebe beim Album-Songwriting

Für Olivia Rodrigo (23) ist ihr neues Album mehr als nur Musik – es ist das Ergebnis einer ganz besonderen Zeit in ihrem Leben. Die Sängerin sprach jetzt in der Radiosendung "On Air with Ryan Seacrest" offen darüber, was hinter dem Titel ihres kommenden Albums "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" steckt. "Ich habe dieses Album in einer Zeit angefangen zu schreiben, in der ich zum ersten Mal echte romantische Liebe erlebt habe", erklärte sie. Gleichzeitig stand sie vor der Aufgabe, ein ganzes Album voller Liebeslieder zu schreiben.

Um sich darauf vorzubereiten, beschäftigte sich Olivia intensiv mit ihren liebsten Liebesliedern – und machte dabei eine entscheidende Entdeckung. "Ich merkte, dass das, was ich so sehr an ihnen liebe, nicht darin liegt, dass sie wirklich glücklich sind, sondern dass sie ein gewisses Element von Traurigkeit, Angst, Melancholie oder Sehnsucht haben", so die Sängerin. "Das ist es, was einem so sehr ans Herz geht und was einen so sehr bewegt", fügte sie hinzu. Diese Erkenntnis prägte den Ansatz für ihr drittes Studioalbum, das am 12. Juni erscheint. Mit der ersten Single "Drop Dead" inklusive Musikvideo hat sie bereits einen ersten Vorgeschmack geliefert. Gegenüber dem Magazin British Vogue beschrieb sie es als "kreative Herausforderung, von einem freudigen Ort aus zu schreiben".

Olivia, die zuvor mit dem britischen Schauspieler Louis Partridge in Verbindung gebracht wurde, beschreibt das Schreiben des Albums als eine Reise zu sich selbst. "Ich glaube, es ging für mich um Entdeckung", sagte sie bei Ryan Seacrest und meinte weiter: "Eine gute Beziehung hält einem einen Spiegel vor und zeigt einem Teile von sich selbst, die man vorher nie hätte sehen können." Ihr Debütalbum "Sour" aus dem Jahr 2021 und das Nachfolgealbum "Guts" aus dem Jahr 2023 hatten sie bereits als Grammy-preisgekrönte Songwriterin etabliert.

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Getty Images Olivia Rodrigo bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Getty Images Olivia Rodrigo bei der Chloe-Show während der Paris Fashion Week, 2026

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Getty Images Olivia Rodrigo und Louis Partridge bei einem Wimbledon-Spiel