Olivia Rodrigo enthüllt ein ekliges Konzertgeheimnis

Olivia Rodrigo (23) hat mit einer ziemlich ekligen Enthüllung für jede Menge Wirbel gesorgt. Die Sängerin sprach jetzt bei KISS Radio in Großbritannien mit Tyler West und Chloe Burrows über kuriose Konzertsituationen und packte dabei ein Detail aus, das viele Fans schockieren dürfte. Olivia erzählte, dass manche Konzertbesucher Windeln tragen, um ihren Platz in der ersten Reihe nicht aufgeben zu müssen. "Ich war bei bestimmten Konzerten und bestimmten Festivals, bei denen Leute Windeln tragen, damit sie ganz vorne bei der Show stehen können", sagte Olivia und fügte hinzu: "Und das war als Künstlerin etwas, das ich gerochen habe."

Die Moderatoren reagierten fassungslos auf Olivias Enthüllung. Tyler rief: "Das ist wahnsinniges Verhalten!", während Chloe kaum glauben wollte, was sie hörte. Olivia ergänzte noch, dass dasselbe Phänomen beim Silvester-Countdown am New Yorker Times Square zu beobachten sei, wo die Menschen den ganzen Tag auf ihrem Platz ausharren. Auch in sozialen Medien ließ die Reaktion nicht lange auf sich warten. Auf X wurde der Interview-Clip millionenfach aufgerufen, und Nutzer forderten lautstark ein Ende dieser Praxis: "Hört auf, Windeln zu Konzerten zu tragen, ihr Freaks." Ein weiterer Kommentar lautete: "Das ist irre. Wenn sie aus der Entfernung von der Bühne den Gestank von jemandem riechen konnte, stell dir nur vor, was die Leute um diese Person herum ertragen mussten … Keine noch so gute Front-Row ist es wert, sich so zu demütigen." Ein weiterer Nutzer forderte schlicht: "Bitte bringt Scham zurück!"

Olivia, die kürzlich offenbarte, dass sie auf dem linken Ohr fast taub ist, ist seit ihrem Debüt als Schauspielerin in der Disney-Serie "High School Musical: Das Musical: Die Serie" bekannt und wechselte anschließend erfolgreich in die Musikwelt. Mit ihrer Single "drivers license" stürmte sie 2021 die Charts, gefolgt von ihrem gefeierten Debütalbum "Sour". Seitdem zählt sie zu den gefragtesten Popstars ihrer Generation und ist bekannt für ihre leidenschaftliche Fanbase, die bei Konzerten regelmäßig stundenlang ansteht, um einen Platz in der ersten Reihe zu ergattern – und dabei offenbar auch nicht vor ungewöhnlichen Maßnahmen zurückschreckt.

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Getty Images Olivia Rodrigo bei der exklusiven Billions Club Live Show im Mai 2026 in Barcelona

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Getty Images Olivia Rodrigo bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Getty Images Olivia Rodrigo beim Headline-Auftritt auf der Pyramid Stage beim Glastonbury Festival 2025