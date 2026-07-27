Olivia Rodrigo zeigt sich verliebt mit Julian Croonenberghs

Olivia Rodrigo (23) scheint frisch verliebt zu sein! Die Sängerin wurde jetzt in einem Park in Brooklyn, New York, mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet. Julian Croonenberghs heißt der Glückliche, der das Herz der Popsängerin offenbar im Sturm erobert hat. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, lagen die beiden gemeinsam im Gras, hielten Händchen und küssten sich gegenseitig die Hände – und zeigten dabei keinerlei Scheu vor der Öffentlichkeit. Beide trugen Baseballkappen und Sonnenbrillen und hatten dabei die ganze Zeit breite Grinsen im Gesicht. Olivia setzte auf einen lässigen Look mit schwarzem Top, Shorts und Flip-Flops, während Julian in einem Streifenhemd, langer Hose und Sneakers erschien.

Den Berichten nach sind die beiden bereits seit einer Weile füreinander da und sollen in letzter Zeit öfter gemeinsam durch Brooklyn unterwegs gewesen sein. Nun haben die Paparazzi die beiden jedoch erstmals beim Turteln erwischt. Julian arbeitet laut Daily Mail im Bereich Private Equity. Olivia soll sich demnach im vergangenen Winter von ihrem Ex, dem Schauspieler Louis Partridge, getrennt haben.

Olivia wurde als Jugendliche durch ihre Rolle in der Disney-Serie "High School Musical: The Musical: The Series" bekannt, bevor sie mit ihrer Musikkarriere durchstartete. Mit ihrer Debütsingle "drivers license" landete sie 2021 einen weltweiten Hit, und ihr Album "SOUR" machte sie endgültig zu einem der größten Popstars ihrer Generation. Die Sängerin ist für ihren offenen Umgang mit persönlichen Erlebnissen bekannt – viele ihrer Songs thematisieren Herzschmerz und das Auf und Ab von Beziehungen.

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Getty Images Olivia Rodrigo bei der Chloe-Show während der Paris Fashion Week, 2026

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Action Press Louis Partridge und Olivia Rodrigo

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Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin