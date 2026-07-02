Pech: Jeje Lopes feierte ihren Geburtstag in der Notaufnahme

Eigentlich hatte Jeje Lopes für ihre Geburtstagswoche eine Reise ins Warme geplant – doch daraus wurde nichts. Statt Sonne und Urlaub verbrachte die Influencerin ihren Geburtstag in der Notaufnahme der Uniklinik. Auf Instagram teilte sie nun mit ihren Fans, wie es dazu gekommen ist: Fotos zeigen sie im Rollstuhl im Krankenhaus – ein starker Kontrast zu dem ebenfalls von ihr veröffentlichten Bild eines gepackten Koffers, mit dem sie zeigte, wie ihre Geburtstagswoche hätte aussehen sollen. Plötzlich habe sie nicht mehr mit dem linken Fuß auftreten können, wie sie ihren Followern erklärte. Die Diagnose: eine Entzündung im Körper.

Mehrere Stunden verbrachte Jeje in der Notaufnahme: "In meinen Geburtstag habe ich so reingefeiert: Ich saß zehn Stunden in der Notaufnahme der Uniklinik. Um fünf Uhr morgens wurde ich dann stationär aufgenommen. Aber die Leute waren so unglaublich nett und um null Uhr haben alle für mich gesungen", schilderte sie. Einen bewegenden Clip, in dem ihr andere Patienten ein Ständchen singen und sie sich gerührt die Hände vors Gesicht hält, postete sie ebenfalls. Einen möglichen Grund für ihre Beschwerden sieht sie in ihrer noch nicht diagnostizierten Endometriose. Mittlerweile ist die ehemalige Love Island VIP-Teilnehmerin wieder zu Hause und gibt Entwarnung: Es gehe ihr wieder besser.

Privat läuft es bei Jeje derzeit besonders gut. Seit Dezember 2025 ist sie offiziell mit Realitystar Teezy zusammen, der ihr auch im Krankenhaus Beistand leistete. Für ihn steht fest, dass schon bald ein Ring an ihrem Finger landen soll. "Ich hab das schon in Planung. Das ist eine entschlossene Sache. Das wird auf jeden Fall passieren", erklärte er bereits im März im Promiflash-Interview. Den genauen Zeitpunkt und das Setting wollte der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat damals aber noch für sich behalten.

Anzeige Anzeige

Instagram / jejellopes Realitystar Jeje Lopes, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jejellopes Jeje Lopes im Krankenhaus, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Imago Martini Teezy Lombaya und Jeje Lopes bei der Premiere von The 50 Staffel 3 im Cinedom Köln am 05. März 2026