Jeje Lopes wehrt sich gegen Umuts böse Behauptungen

Jeje Lopes hat genug von den Behauptungen ihres Ex-Flirts Umut Tekin (28). Der Realitystar hatte vor einigen Tagen in seiner Instagram-Story verkündet, dass die Social-Media-Bekanntheit ihm ihren Ruhm zu verdanken habe. Außerdem sei ihre Teilnahme an der neuen Staffel von The 50 allein seine Idee gewesen. Doch die Influencerin lässt diese Aussagen nicht auf sich sitzen und schlägt nun mit einer langen und emotionalen Story zurück, in der sie klar Position bezieht. Mit deutlichen Worten macht sie ihrem Ärger Luft und wirft Umut vor, sich Erfolge anzumaßen, die ihr allein gehören.

In ihrer ausführlichen Stellungnahme offenbart Jeje Details aus einer schweren Zeit ihres Lebens, über die sie eigentlich nie öffentlich sprechen wollte. "Ich habe damals in einer schweren Zeit gesteckt, habe bis in die Nacht gekellnert und mir tagsüber den Arsch aufgerissen. Ich habe Tage gehabt, an denen ich mein Essen teilen musste, weil ich kein Geld für meinen eigenen Teller hatte", schreibt sie sichtlich aufgebracht. Dass Umut sich nun als Grund ihres Erfolges darstelle, sei absolut unverschämt. Sie fordert ihn auf: "Nimm dein Ego, schmeiß es in die Kloschüssel und drück ab! Aber ganz oft!" Zum Abschluss ihrer Nachricht wird Jeje sarkastisch und bedankt sich übertrieben für Umuts angeblichen Support – etwa dafür, dass er die Nummer seines Managements an sie weitergeleitet habe oder für seine "Idee" bezüglich "The 50".

Die öffentliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Realitystars ist nicht neu. Bereits nach der finalen Folge von Love Island VIP gerieten Jeje und Umut aneinander, nachdem er Details über ihre gemeinsame Zeit nach dem Format ausgeplaudert hatte. Damals warf sie ihm vor, Lügen zu verbreiten, während er behauptete, sie wolle ihn gezielt als Lügner darstellen. Die aktuelle Eskalation zeigt, dass die Fronten zwischen den beiden verhärtet sind und eine Aussöhnung in weiter Ferne scheint.

Collage: IMAGO / Panama Pictures, Imago Collage: Jeje Lopes und Umut Tekin

RTLZWEI Umut Tekin und Jeje Lopes bei "Love Island VIP"

IMAGO / Panama Pictures Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

