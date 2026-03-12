"Füße geleckt": Jeje Lopes verrät Details über "The 50"

Jeje Lopes hat im Interview mit Promiflash erste Details zur dritten Staffel von The 50 ausgeplaudert – und die haben es in sich! Die Influencerin ist Teil der neuen Staffel der Realityshow und verspricht den Zuschauern jede Menge Action und explosive Momente. Im Gespräch kündigte sie an, dass in dem Format eine Menge passieren wird und ganz unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen werden. "Oh, es wird sehr explosiv. Es wird eine Menge passieren. Ganz viele verschiedene Charaktere", erklärte Jeje und machte damit bereits deutlich, dass es ordentlich zur Sache gehen wird.

Besonders pikant wird es, wenn es nach den Aussagen der Realitydarstellerin geht: "In der Ecke wird rumgeknutscht und rumgemacht. In der Ecke werden Füße geleckt. In der anderen Ecke wird gestritten", verriet sie. Die neue Staffel scheint also alles zu bieten, was das Reality-TV-Herz begehrt – von romantischen Momenten über bizarre Aktionen bis hin zu handfesten Auseinandersetzungen zwischen den Teilnehmern. "Es wird sehr viel passieren. Ihr könnt euch freuen", versprach Jeje den Fans der Show abschließend.

Jeje hat sich in der Vergangenheit bereits als Social-Media-Star und Reality-TV-Darstellerin einen Namen gemacht und ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Mit ihrer offenen Art und ihrer Präsenz in den sozialen Medien hat sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Bei "The 50" wird sie nun erneut zeigen, wie sie sich in einem Haus voller unterschiedlicher Persönlichkeiten behauptet und welche Rolle sie in dem angekündigten Chaos einnehmen wird.

RTLZWEI Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

