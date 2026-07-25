Etwas geahnt? Jeje Lopes klärt "Bad Boyfriends"-Casting auf

Haben die Männer bei der Realityshow "Bad Boyfriends" von Anfang an gewusst, worauf sie sich einlassen? Diese Frage treibt aktuell viele Fans des neuen Formats um. In der Show werden mehrere Männer von ihren Partnerinnen auf die Probe gestellt und sollen lernen, ihr Verhalten in der Beziehung zu reflektieren und zu verbessern. Zu Beginn glaubten die Kandidaten jedoch, an einem Männerformat namens "Bro Island" teilzunehmen. Dass das viele Zuschauer den Männern nicht abnehmen, überrascht wenig – und jetzt hat Kandidatin Jeje Lopes in einer Instagram-Fragerunde Klarheit geschaffen.

Der Auslöser für die Spekulationen: In einer vergangenen Folge wurden Castingvideos der männlichen Kandidaten gezeigt. Für viele Fans ein eindeutiger Beweis dafür, dass alle Beteiligten das eigentliche Konzept der Show kannten und ihre anfängliche Verwirrung nur gespielt hatten. Jeje, die gemeinsam mit ihrem Partner Teezy an der Show teilnimmt, widersprach dieser Theorie jedoch entschieden. "Ach, ihr Mäuse, denkt doch mal nach. Niemand hat sich verraten. Natürlich wurden wir gecastet, wie soll die Staffel sonst gedreht werden? Deshalb gab es auch Castingvideos", schreibt sie auf Instagram.

Laut Jeje lief das Casting in mehreren Schritten ab. Zunächst wurden die Paare gemeinsam für eine Show angefragt – dann hieß es, das Projekt finde doch nicht statt. Stattdessen wurde nur noch nach Männern für das angebliche Format "Bro Island" gesucht. Teezy sollte also ohne Jeje einziehen. Über ihr Management wurden dann heimlich Zeitfenster abgeklärt, in denen Jeje allein erreichbar war. "Dann habe ich einen Anruf bekommen, dass es gar kein Männerformat gibt, wir Frauen nichts sagen dürfen und die Männer dort überraschen werden", schildert sie.

Doch während Jeje jetzt die Casting-Frage aus dem Weg räumt, sorgte "Bad Boyfriends" vor Kurzem mit einem ganz anderen Thema für Schlagzeilen. Mladen "Maki" Doric wurde Ziel eines Shitstorms, nachdem seine Ex-Partnerin Michelle Mišić in der Show auf seinem zweiten Smartphone Nacktfotos und -videos einer anderen Frau entdeckt hatte. Maki hatte daraufhin behauptet, die Frau sei inzwischen von ihrem Partner getötet worden. "Ich möchte mich für meine Wortwahl entschuldigen und auch dafür, dass ich dieses Thema überhaupt in die Öffentlichkeit gebracht habe", erklärte er daraufhin in einem Statement auf Instagram. Auch RTL bezog Stellung zu dem Eklat.

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IMAGO / Panama Pictures Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

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Imago Martini Teezy Lombaya und Jeje Lopes bei der Premiere von The 50 Staffel 3 im Cinedom Köln am 05. März 2026

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RTL / Markus Hertrich Teezy und Jeje Lopes, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

RTL / Markus Hertrich Michelle und Maki, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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