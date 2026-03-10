Schon sehr bald? Teezy hat den Antrag für Jeje Lopes geplant

Verlobungs-Alarm bei Jeje Lopes und Teezy! Der Reality-TV-Star verrät jetzt im Promiflash-Interview, dass er den Antrag an seine Freundin nicht nur ernsthaft plant, sondern bereits alle Details im Kopf hat. Seit Ende August sind Jeje und Teezy offiziell ein Paar – und für ihn steht fest, dass schon bald ein Ring an ihrem Finger landen soll. "Ich hab das schon in Planung. Das ist eine entschlossene Sache. Das wird auf jeden Fall passieren", erklärt Teezy im Gespräch. Den genauen Zeitpunkt und das Setting will der TV-Bekannte aber noch für sich behalten.

Ganz so vage bleibt er dann aber doch nicht: Teezy macht deutlich, dass es wirklich nicht mehr lange dauern soll, bis er vor Jeje auf die Knie geht. "Ich hab schon das Timing. Wann? Wie? Wo? Was? Ich plane das schon alles. Aber das wird auf jeden Fall bald passieren", führt er weiter aus. Auf die Nachfrage, was "bald" für ihn bedeutet, scherzt er: "Bald kann auch morgen sein. Bald kann eine Woche sein. Aber es wird auf jeden Fall bald passieren." Der zukünftige Verlobte hat nach eigener Aussage sogar schon mit vielen Menschen über seine Idee gesprochen und an kleinen Details gefeilt – nur seine Liebste selbst tappt noch im Dunkeln.

Für Jeje kommt das öffentliche Geständnis deshalb überraschend. Die Influencerin zeigt sich im Interview zunächst sichtlich verblüfft und reagiert mit der Frage: "Ich bin ready. Aber ich höre das gerade das erste Mal. Ich bin ein bisschen schockiert. Mit wem hast du geredet?" Laut Teezy ist jedoch längst fast der gesamte Freundeskreis eingeweiht, nur Jeje kennt weder Zeitpunkt noch Ort des Antrags. Das Paar hatte seine Fans schon zuvor an emotionalen Momenten teilhaben lassen und damit gezeigt, wie wichtig ihnen symbolische Gesten in ihrer Beziehung sind. Auch jetzt macht Teezy deutlich, dass der Antrag genau so ablaufen soll, wie die beiden sich einen besonderen Moment zu zweit wünschen – mit viel Gefühl und einer Planung, die im Hintergrund bereits auf Hochtouren läuft.

Imago Martini Teezy Lombaya und Jeje Lopes bei der Premiere von The 50 Staffel 3 im Cinedom Köln am 05. März 2026

Instagram / kingmorteezy Jeje Lopes und Teezy, Weihnachten 2025

Instagram / jejellopes Jeje Lopes und Teezy , Reality-TV-Bekanntheiten