Auf ihn hätte Jeje Lopes bei "The 50" verzichten können

Bei The 50 sorgt Jeje Lopes für ordentlich Gesprächsstoff. Die Social-Media-Bekanntheit nimmt in der dritten Staffel der Show teil und lässt jetzt im Gespräch mit Promiflash kein gutes Haar an ihrem Mitstreiter Umut. Auf die Frage, auf welchen Teilnehmer sie hätte verzichten können, muss sie nicht lange nachdenken. "Umut. Ich muss auch nicht nachdenken. Weil er einfach eine Nervensäge ist. Sorry", erklärt die Reality-TV-Teilnehmerin. Sie habe so ein Verhalten von ihm nicht erwartet, auch wenn die beiden bereits vorher aneinandergeraten waren.

Besonders kritisch sieht Jeje Lopes, dass Umut in der Show nur vorgebe, ein netter Typ zu sein. "Da zeigt er sein wahres Gesicht. Also absolute Scheiße, die er da gemacht hat. Hätte ich so nicht erwartet. Wir hatten eh unseren Beef und so was. Aber das, so hätte ich es nicht erwartet", legt sie im Interview nach. Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, verrät die Influencerin allerdings noch nicht. Sie halte sich mit weiteren Details vorerst zurück und könne leider nicht mehr dazu erzählen.

Für Jeje Lopes ist es nicht die erste Teilnahme an einer Realityshow. Die junge Frau machte sich zunächst als Social-Media-Star einen Namen, bevor sie auch im Reality-TV Fuß fasste. Mit ihrer direkten Art und ihrer Meinung hält sie sich dabei selten zurück. Dass es bei "The 50" zwischen den Kandidaten zu Spannungen und Auseinandersetzungen kommt, scheint bei dem Format nicht unüblich zu sein. In der Show treten verschiedene Persönlichkeiten gegeneinander an, was regelmäßig für Zündstoff sorgt.

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