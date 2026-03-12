Hat Jeje Lopes eine Taktik für "The 50" Staffel drei?

Jeje Lopes stellt sich in der dritten Staffel von The 50 der nervenaufreibenden Gameshow-Herausforderung – und das ganz ohne ausgeklügelten Masterplan. Im Promiflash-Interview verrät der Social-Media-Star, dass sie sich für das Format bewusst keine feste Strategie zurechtgelegt hat. Statt mit minutiöser Vorbereitung und vorgefertigten Allianzen ins Spiel zu ziehen, wollte Jeje die Situation vor Ort auf sich wirken lassen und einfach schauen, wie sie mit den teils neuen Regeln und Mitstreitern klarkommt.

Im Gespräch erklärt Jeje offen, wie sie an das TV-Experiment herangegangen ist. Alles sei für sie neu gewesen, berichtet die Realitybekanntheit. Sie sei deshalb erst einmal unvoreingenommen in das Spiel hineingegangen, habe sich auf ihr Bauchgefühl verlassen und sich Schritt für Schritt in die Dynamik des Formats hineingefunden. "Ich hab es ehrlich gesagt auf mich zukommen lassen. Es war alles neu. Ich hatte keine Taktik. Ich bin da erst mal rein, habe mich reingefühlt und ich würde sagen, ich hab es ganz gut gemacht", fasst sie ihre Herangehensweise zusammen.

Für Jeje ist "The 50" nicht das erste Mal, dass sie ihr Leben und ihre Persönlichkeit vor laufenden Kameras zeigt. Die Influencerin teilt ihren Alltag und ihre Gefühle regelmäßig mit ihrer Community und gibt im Netz immer wieder Einblicke hinter die Kulissen ihrer Projekte. Auch in Realityformaten zeigt sie sich meist nahbar und direkt, was bei vielen Fans gut ankommt. Durch ihren offenen Umgang mit Herausforderungen und Unsicherheiten verfolgen ihre Follower gespannt, wie sie sich auch in der neuen Staffel der Gameshow schlägt und welche Seiten von ihr dort noch zu sehen sein werden.

RTLZWEI Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Imago Martini Teezy Lombaya und Jeje Lopes bei der Premiere von The 50 Staffel 3 im Cinedom Köln am 05. März 2026

Instagram / jejellopes Jeje Lopes, Dezember 2025