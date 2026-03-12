"The 50": So war das Wiedersehen mit Umut für Jeje Lopes

Jeje Lopes und Umut Tekin (28) sind bei The 50 aufeinandergetroffen – und für die Reality-Beauty war das Wiedersehen alles andere als angenehm. Die beiden hatten sich zuvor bei Love Island VIP kennengelernt und wollten sich danach eigentlich näher kennenlernen. Doch daraus wurde letztendlich nichts. Im Interview mit Promiflash spricht die Social-Media-Bekanntheit jetzt Klartext über das erneute Zusammentreffen mit ihrem einstigen Flirt in der neuen Realityshow und macht keinen Hehl daraus, wie genervt sie von der Situation war.

"Was soll ich dir sagen? Umut ist mir ein bisschen auf den Sack gegangen. Ja, es war nervig. Schaut es euch einfach an. Ich bin froh, dass ich jetzt raus bin", erklärt Jeje gegenüber Promiflash. Die Influencerin zeigt sich sichtlich erleichtert, die Show hinter sich gelassen zu haben und nicht mehr mit Umut in einem Format zusammen sein zu müssen. Was genau zwischen den beiden bei "The 50" vorgefallen ist und warum das Aufeinandertreffen so unangenehm verlief, werden die Zuschauer in der Sendung selbst verfolgen können.

Mittlerweile hat Jeje ihr Glück längst woanders gefunden. Die Realitydarstellerin ist inzwischen mit dem Reality-Star Teezy liiert und hat damit einen Schlussstrich unter ihre kurze Kennenlernphase mit Umut gezogen. Nach ihrer gemeinsamen Zeit bei "Love Island VIP" hatte es zunächst danach ausgesehen, als könnte zwischen den beiden etwas Ernstes entstehen, doch die Funken sprangen offenbar nicht lange genug über. Während Jeje nun mit ihrem neuen Partner glücklich zu sein scheint, sorgte das Wiedersehen mit Umut bei "The 50" noch einmal für unangenehme Momente.

RTLZWEI Umut Tekin und Jeje Lopes bei "Love Island VIP"

IMAGO / Panama Pictures Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Imago Martini Teezy Lombaya und Jeje Lopes bei der Premiere von The 50 Staffel 3 im Cinedom Köln am 05. März 2026