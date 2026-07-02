Phoebe Bridgers und Paul Mescal: Gründe für ihre Trennung

Phoebe Bridgers (31) meldet sich nach vier Jahren mit neuer Musik zurück – und damit kommen bei den Fans auch alte Fragen wieder auf. Die 31-jährige Sängerin veröffentlichte kürzlich ihren Song "Lost Boys", in dem sie über eine gescheiterte Beziehung und das sogenannte Peter-Pan-Syndrom singt. Viele fragen sich nun, ob der Track eine Anspielung auf ihre frühere Beziehung mit Schauspieler Paul Mescal (30) sein könnte. Die beiden hatten sich 2020 kennengelernt, nachdem Phoebe auf Twitter über seine Serie "Normal People" geschrieben hatte und Paul darauf reagiert hatte. In einem Interview mit NME schwärmte sie damals von ihm als "dem süßen Jungen" und gestand, dass ihr das Herz höher schlug, als er ihr auf Instagram folgte. Im November 2021 machten sie ihre Beziehung dann offiziell – gemeinsam beim Auftritt auf dem roten Teppich der LACMA Art+Film Gala in Los Angeles.

Ende 2022 verdichteten sich die Trennungsgerüchte. Ein Insider berichtete dem US-Klatschportal DeuxMoi, dass die Verlobung zwischen den beiden aufgelöst worden sei – und brachte dabei Comedian Bo Burnham (35) ins Spiel. Paul soll demnach von einer angeblichen Liaison zwischen Phoebe und Bo erfahren und daraufhin die Verlobung beendet haben. Tatsächlich wurde die Sängerin kurz darauf mehrfach in Gesellschaft von Bo gesichtet, unter anderem bei einem Theaterbesuch in New York City. Hinweise auf eine mögliche Auseinandersetzung zwischen Phoebe und Paul sahen manche Fans auch in Lyrics, die Phoebe für SZAs (36) Song "Ghost in the Machine" schrieb, der ebenfalls im Dezember 2022 erschien. Eine Zeile wie "Screaming at you in the Ludlow" wurde als Verweis auf einen Streit im New Yorker Ludlow Hotel interpretiert.

Paul selbst hielt sich in der Öffentlichkeit stets bedeckt, was seine Beziehung betrifft. Im Februar 2023 sagte er gegenüber Vanity Fair: "Jemandem, den ich nicht kenne, eine Antwort über mein Leben zu geben, hilft mir nicht wirklich." Noch deutlicher wurde er wenige Monate später gegenüber Harper's Bazaar: "Das Zeug, das wehtut, ist das Persönliche. Es geht niemanden etwas an und sollte niemals kommentiert werden, weil es unanständig und gemein ist." Und weiter: "Es macht mich wütend. Es ist dieses Anspruchsdenken auf Informationen, das mich wahnsinnig macht." Phoebe und Paul hatten ihre Beziehung nie offiziell für beendet erklärt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Phoebe Bridgers und Paul Mescal

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Backgrid Bo Burnham und Phoebe Bridgers im Januar 2023

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Getty Images Paul Mescal und Phoebe Bridgers im Jahr 2021

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