Gracie Abrams packt über ihre Liebe mit Paul Mescal aus

Gracie Abrams (26) spricht offener denn je über ihre Beziehung mit Schauspieler Paul Mescal (30). Seit rund zwei Jahren sind die Sängerin und der "Normal People"-Star ein Paar – erste Gerüchte entstanden, nachdem sie im Juni 2024 gemeinsam in London gesichtet wurden. Nachdem die beiden ihre Romanze zunächst eher diskret hielten, sind sie inzwischen häufiger gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen. Bei den BAFTAs 2026 feierten sie ihr offizielles Debüt auf dem roten Teppich, außerdem besuchten sie gemeinsam die Golden Globes und die Vanity Fair Oscar Party. Jetzt sprach Gracie im New York Times Popcast auch über ihre Zusammenarbeit mit Paul – und darüber, wie sie mit dem öffentlichen Interesse an ihrer Beziehung umgeht.

Anlass für das Gespräch war Gracies neues Album "Daughter From Hell", das am 17. Juli erscheint und unter anderem den gemeinsam geschriebenen Song "Imaginary Friend" enthält. Die Sängerin beschrieb die Entstehung des Tracks als entspannt und unkompliziert: "Das hat so viel Spaß gemacht, gemeinsam zu schreiben. Das war für uns kein bahnbrechendes Ereignis", erklärte sie gegenüber den Popcast-Hosts Jon Caramanica und Joe Coscarelli. "Wir haben ein sehr kreatives Zuhause mit Freunden, die so gut in dem sind, was sie tun, und jeder teilt das gerne mit dem anderen." Den Song beschrieb sie als spontan und natürlich entstanden: "Einfach zuhause, genau so, wie es klingt. Es ist ein so einfacher, kurzer Song, und es waren wirklich nur wir, die herumgespielt haben."

Was das öffentliche Interesse an ihrer Beziehung betrifft, findet Gracie eine klare Balance zwischen Offenheit und dem Wunsch nach Privatsphäre. "Ich mag das Gefühl nicht, mich zu verstecken", sagte sie im Podcast. Gleichzeitig betonte sie: "Ich liebe auch Privatsphäre, wo sie sich richtig anfühlt." Negative Reaktionen von außen können ihr offenbar nichts anhaben: "Wenn du weißt, wie glücklich dich eine Erfahrung gemacht hat oder wie viel du über dich selbst oder deinen Partner gelernt hast – dann kann kein Hass oder Trollen das wegnehmen." Ihre Beziehung zu Paul bezeichnete Gracie als wichtigen Anker in ihrem Leben: "Das ist ein Teil meines Lebens, der mir so viel Frieden und Freude bringt. Ich werde nicht so tun, als wäre das nicht wahr."

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Getty Images Gracie Abrams, Sängerin

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Getty Images Gracie Abrams und Paul Mescal bei den EE BAFTA Film Awards 2026

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Getty Images Bei den 98. Oscars in Hollywood: Paul Mescal und Gracie Abrams am Dolby Theatre