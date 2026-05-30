"Primetime" enthüllt: Robert Pattinson jagt Verbrecher im TV

A24 hat den ersten Trailer zu "Primetime" veröffentlicht – und der hat es in sich. Robert Pattinson (40) schlüpft darin in die Rolle von TV-Moderator Chris Hansen, bekannt aus der US-Sendung "To Catch a Predator". Der Film zeigt die frühen Anfänge von Chris Hansens riskantem Enthüllungsprojekt, bei dem er mutmaßliche Kinderpredatoren mit versteckter Kamera in die Falle lockte. Im charakteristischen Split-Screen-Stil konfrontiert Robert seine Opfer direkt vor laufender Kamera mit ihren Handlungen – und liefert dabei Sätze, die Fans der Sendung sofort wiedererkennen dürften.

Im Trailer ist Robert unter anderem mit den Worten zu hören: "Was wäre passiert, wenn ich nicht hier gewesen wäre? Du siehst doch, wie das aussieht, oder?" Und weiter: "Schaust du fern? Dann solltest du das wissen. Ich bin Chris Hansen mit Dateline NBC – und du kannst Teil der Fernsehgeschichte sein." Die Optik und Atmosphäre des Films erinnern dabei an Dan Gilroys düsteren Thriller "Nightcrawler" aus dem Jahr 2014, in dem Jake Gyllenhaal (45) einen skrupellosen Möchtegern-Journalisten spielte. Neben Robert sind außerdem Merritt Wever, Skyler Gisondo und Musikerin Phoebe Bridgers (31) in "Primetime" zu sehen. Ein genaues Startdatum steht noch nicht fest, doch der Film soll in diesem Herbst in die Kinos kommen.

Regie führt Lance Oppenheim, der bisher vor allem durch seinen Dokumentarfilm "Ren Faire" bekannt wurde. Das Drehbuch stammt von Ajon Singh. Robert Pattinson, der selbst Vater ist, ist zudem Produzent des Projekts. Das echte Vorbild Chris Hansen machte sich mit "To Catch a Predator" einen Namen – eine Sendung, die als Teil von Dateline NBC ausgestrahlt wurde und in der Chris Hansen mit Hilfe von Lockvögeln und Strafverfolgungsbehörden mutmaßliche Täter entlarvte. Wie genau der Film die ethisch umstrittene Entstehungsgeschichte des Formats bewertet, lässt der Trailer noch offen.

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