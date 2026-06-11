Glückliche Beziehung: Gracie Abrams fürchtet um ihre Songs

Sängerin Gracie Abrams (26) hat in einem großen Interview über ihre Beziehung zu Schauspieler Paul Mescal (30) gesprochen – und dabei auch eine ungewöhnliche Sorge offenbart. In einer Coverstory des Magazins Vogue gestand die 26-Jährige, dass sie Angst hatte, das Glück in ihrer Beziehung könnte sie als Songwriterin lähmen. "Ich hatte Angst, dass das Gefühl von Sicherheit und Stabilität meinen Antrieb, Musik zu schreiben, bedroht", erklärte sie dem Magazin. "Es hat mir Angst gemacht."

Was sie schließlich aus diesem Gedankenkarussell befreit hat, war die Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Vertrauten Aaron Dessner. "Ich habe von Aaron gelernt, dass es okay ist, tiefer zu graben und das zu verfeinern, wozu man von Natur aus neigt, selbst wenn das nach außen hin weniger glänzend und neu wirkt", so Gracie. Neben den kreativen Zweifeln sprach sie auch davon, was es bedeutete, Paul während der Dreharbeiten zu seinem Film "Hamnet" in London zu begleiten. "Es fühlt sich an, als würdest du jeden Tag nach Hause kommen und das großartigste Buch lesen, das es je gab", schwärmte sie. "Die Person, die du liebst, darf von Hexen umgeben sein. Es ist magisch."

Gracie und Paul wurden erstmals im Juni 2024 als Paar in London gesichtet. Für die Sängerin ist die Beziehung zu dem irischen Schauspieler offenbar eine ganz neue Erfahrung: Frühere Partnerschaften hatte sie als unsicher erlebt, mit Paul erlebe sie zum ersten Mal eine stabile, gesunde Kommunikation. Paul selbst hatte sich gegenüber dem Magazin GQ zuvor bewusst bedeckt gehalten, was sein Liebesleben angeht. "Mein Privatleben ist mir kostbar, weil ich davon so wenig habe", sagte er dort.

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Getty Images Gracie Abrams bei der Chanel Haute Couture Show in Paris, Januar 2026

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Getty Images Bei den 98. Oscars in Hollywood: Paul Mescal und Gracie Abrams am Dolby Theatre

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Getty Images Gracie Abrams bei der Songwriters Hall Of Fame Induction Ceremony in New York, 2025