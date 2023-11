Selten: Phoebe Bridgers und ihr Bo zeigen sich Hand in Hand

Die beiden scheinen immer noch happy miteinander zu sein. Schon seit einiger Zeit ist Phoebe Bridgers (29) mit dem Komiker und Musiker Bo Burnham (33) zusammen. Immer wieder zeigen sich die beiden verliebt in der Öffentlichkeit. Zu ihrer Beziehung äußert sich die Sängerin jedoch so gut wie nie. Nun gibt es neue Aufnahmen von Phoebe und Bo, auf denen die beiden Hand in Hand zu sehen sind.

Die aktuellen Fotos, die US Weekly vorliegen, zeigen, wie die beiden bei der After-Show-Party von der Sketch-Comedy-Serie "Saturday Night Live" ankommen. Phoebe war zuvor als musikalischer Gast in der Show. Lächelnd laufen die beiden händchenhaltend an den Fotografen vorbei. Während Bo eine schicke Anzughose und einen schwarzen Mantel zu lässigen Turnschuhen kombiniert, trägt seine Liebste ein durchsichtiges schwarzes Kleid, durch das ihre Unterwäsche hervorblitzt.

Ebenfalls unter den Partygästen ist Kylie Jenner (26). Der Reality-Star reiste extra nach New York, um ihren Freund Timothée Chalamet (27) zu unterstützen. Der Schauspieler durfte vor der Party an dem Abend als Gastgeber durch die Sendung führen.

Bo Burnham und Phoebe Bridgers im Januar 2023

Phoebe Bridgers im Oktober 2022

Bo Burnham, Comedian

