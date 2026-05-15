Paul Mescal und Jessie Buckley drehen wieder zusammen

Paul Mescal (30) und Jessie Buckley (36) stehen wieder gemeinsam vor der Kamera! Zuletzt waren die beiden Schauspieler in dem Shakespeare-Drama "Hamnet" zu sehen. Wie Hollywood Reporter berichtet, übernehmen sie die Hauptrollen in "Hold On to Your Angels" unter der Regie von Benh Zeitlin. Der Film ist als Liebesgeschichte angelegt und spielt am Rand von Süd-Louisiana. Paul verkörpert darin "einen gesetzlosen Desperado", während Jessie eine "furchtlose Hüterin verlorener Seelen" spielt – zwei Menschen, die sich inmitten einer untergehenden Welt ineinander verlieben.

Zeitlin selbst beschreibt das Projekt in einem Statement als "die unmöglichste Liebesgeschichte, die ich je miterlebt habe – eine Outlaw-Romanze für das Ende Amerikas". Der Regisseur gibt außerdem an, seit 17 Jahren von diesem Stoff geträumt zu haben. Produziert wird der Film unter anderem von Plan B Entertainment, der Produktionsfirma von Brad Pitt (62), sowie von Alex Coco, der zuletzt als Produzent von "Anora" von Regisseur Sean Baker erfolgreich war. Die Dreharbeiten sollen im Februar 2027 beginnen. Zeitlin wurde einem breiten Publikum 2012 mit seinem Debütfilm "Beasts of the Southern Wild" bekannt.

"Hamnet", ihr gemeinsames Vorgängerprojekt unter der Regie von Chloé Zhao, entwickelte sich zuletzt zu einem großen Erfolg – vor allem für Jessie: Die Schauspielerin gewann für ihre Darstellung der Agnes, Ehefrau William Shakespeares (†52), den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Für eine besonders intensive Szene des Films hatte Paul nach eigenen Angaben sogar auf echten Alkohol zurückgegriffen, um sich in den Gemütszustand seiner Figur hineinzufinden. Gegenüber Entertainment Weekly erklärte er, dass ihm diese Methode dabei geholfen habe, Wills inneren Zerfall glaubhaft darzustellen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Paul Mescal und Jessie Buckley

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Getty Images Paul Mescal bei den 83. Golden Globe Awards in Beverly Hills, Januar 2026

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Getty Images Jessie Buckley bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood