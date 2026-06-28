Robbie Williams tritt beim Fußball-WM-Finale 2026 auf

Robbie Williams (52) wird beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf der großen Bühne stehen. Am 19. Juli tritt der britische Sänger im MetLife Stadium in New Jersey als Hauptact der Halbzeitshow auf – natürlich unabhängig davon, ob seine Heimatmannschaft England es ins Endspiel schafft oder nicht. Wie der Mirror berichtet, soll er gemeinsam mit der italienischen Popsängerin Laura Pausini die offizielle FIFA-Hymne "Desire" performen. Das Spektakel wird ein Milliardenpublikum erreichen: Bei der WM 2022 verfolgten 2,9 Milliarden Zuschauer weltweit das Finale – für dieses Jahr wird eine ähnliche oder sogar noch größere Reichweite erwartet.

Das Musikprogramm der Halbzeitshow wurde von Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) zusammengestellt. Neben Robbie und Laura werden auch Superstars wie Madonna (67), die K-Pop-Gruppe BTS sowie Shakira (49) auf der Bühne stehen. Aus dem Umfeld des Sängers heißt es gegenüber The Sun: "Robbie liebt Fußball und ist begeistert, bei diesem monumentalen Auftritt dabei zu sein. Natürlich hofft er, dass England eines der Teams im Finale sein wird."

Robbie, der am 13. Februar 1974 geboren wurde, ist inzwischen 52 Jahre alt – genauso wie seine Duett-Partnerin Laura. Bekannt wurde er einst als Mitglied der britischen Boyband Take That, bevor er eine erfolgreiche Solokarriere startete. Zu seinen bekanntesten Songs zählen "Angels" und "Rock DJ". Privat ist der Sänger seit 2010 mit der Schauspielerin Ayda Field (47) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden vier Kinder. Die WM 2026 wird gemeinsam von den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen – das Finale findet in New Jersey statt.

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Getty Images Robbie Williams, Sänger

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Getty Images Take That bei einer Performance von "The Band" in London, 2018

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