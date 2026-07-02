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Miley Cyrus
So eng waren die "Hannah Montana"-Stars wirklich befreundet

So eng waren die "Hannah Montana"-Stars wirklich befreundet

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min
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Mitchel Musso (34) schwelgte nun in Erinnerungen an seine Zeit am Set von Hannah Montana. Im "Joe Vulpis Podcast" beschrieb der Schauspieler, wie eng er damals mit seinen Kolleginnen Miley Cyrus (33) und Emily Osment (34) zusammengewachsen war. "Das war für uns Mittelschule, High School, College – wir haben als Klasse zu dritt abgeschlossen", erklärte er. Die drei seien schlicht untrennbar gewesen: "Wenn wir nicht zusammen am Set waren, sind wir zusammen snowboarden gegangen. Wir haben uns in Tennessee bei Miley zu Hause getroffen."

"Wir wollten einfach nie getrennt sein", sagte er weiter. Außerdem hätten die drei unzählige Insiderwitze gehabt und eine ganz eigene kleine Clique gebildet. Auch über Miley sprach Mitchel sehr offen. Er nannte sie "einen der coolsten Menschen" und schwärmte über ihre heutige Verbindung: "Ich spreche nicht jeden Tag mit Miley, aber wenn wir ein- oder zweimal im Jahr reden, ist sie wie eine Schwester für mich."

Im Gespräch erklärt der frühere Oliver-Darsteller, dass er und Emily beim großen "Hannah Montana"-20-Jahre-Special im März 2026 fehlten – und warum ihn das Format enttäuschte. Das TV-Event zeigte Miley als sie selbst, mit Auftritten einiger Serien-Songs und einem ausführlichen Interview. Mitchel hätte sich stattdessen ein anderes Wiedersehen gewünscht. Viel lieber hätte er gemeinsam mit seinen früheren Co-Stars noch einmal eine komplette neue Folge oder sogar einen Film gedreht.

"Hannah Montana"-Cast, 2006
ActionPress
"Hannah Montana"-Cast, 2006
Mitchel Musso, Schauspieler
Getty Images
Mitchel Musso, Schauspieler
Miley Cyrus bei der Zeremonie für ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame
Getty Images
Miley Cyrus bei der Zeremonie für ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame
Mitchel sagt, der Kontakt zu Miley ist selten, aber sehr familiär – wie kommt das bei euch an?
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