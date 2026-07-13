Nickelodeon-Star sollte eigentlich "Hannah Montana" spielen

Daniella Monet hätte beinahe die Rolle ihres Lebens ergattert – nicht als nervige Schwester von Victoria Justice (33) alias Tori Vega in "Victorious", sondern als Hannah Montana. Die Schauspielerin blickt jetzt im Podcast "The Zach Sang Show" auf ein unvergessliches Casting bei Disney zurück, bei dem sie gegen keine Geringere als Miley Cyrus (33) um die Hauptrolle der berühmten Teenie-Serie antrat. Der Host Zach will es genau wissen und fragt: "Du solltest doch eigentlich Hannah sein?" Daniella bestätigte das prompt: "Ja. Es ging um mich, Miley und Taylor Momsen. Ich weiß, es war ein verrückter Tag. Ich werde ihn nie vergessen."

Wie sie im Podcast erzählt, verbrachte sie den gesamten Tag in den Disney-Studios, während die Verantwortlichen ihre Entscheidung trafen. In dieser Zeit habe sie sich die Zukunft bereits in allen Farben ausgemalt. "Ich glaube, viele von uns denken an diese Castings zurück, bei denen wir ganz nah dran waren. Wir hatten die Zukunft für uns selbst bereits vor Augen. Es fühlte sich an, als gehöre sie mir", schildert sie diesen Moment. Letztendlich erhielt Miley die Rolle, und "Hannah Montana" wurde ein weltweiter Erfolg. Für Daniella sei es dennoch eine wichtige Lektion gewesen: Sie erklärt, dass es als Schauspielerin im Casting entscheidend sei, alles in eine Rolle zu stecken und sich dabei so zu fühlen, als hätte man sie bereits bekommen – und das Thema genauso schnell wieder abhaken zu können, wenn es nicht klappt. "Ich habe dadurch viel gelernt", fasst sie die Erfahrung zusammen.

Daniella wurde schließlich mit ihrer Rolle der Trina Vega, der selbstverliebten Schwester der Hauptfigur in der Nickelodeon-Serie "Victorious", einem breiten Publikum bekannt. Miley wiederum wurde durch "Hannah Montana" zum Weltstar und ist heute vor allem als Sängerin erfolgreich. Zuletzt machte sie Schlagzeilen, als der Spielzeughersteller Mattel ihr eine eigene Barbie-Puppe widmete – die sogenannte "Barbie Signature Miley Cyrus Doll" –, die ihren musikalischen Einfluss und ihren kulturellen Fußabdruck feiern soll.

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ActionPress Miley Cyrus als Hannah Montana

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Getty Images Daniella Monet, Schauspielerin

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Getty Images Miley Cyrus feiert ihre frisch enthüllte Walk of Fame Star in Hollywood, 22. Mai 2026

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