Ihr Traum: Miley Cyrus bekommt ihre eigene Barbie-Puppe

Mattel hat jetzt eine offizielle Barbie-Puppe enthüllt, die Miley Cyrus (33) gewidmet ist – und für die Sängerin ist das ein ganz besonderer Moment. In einem von Billboard veröffentlichten Video sieht die 33-Jährige ihre Puppe, die sogenannte "Barbie Signature Miley Cyrus Doll", zum allerersten Mal und kann ihre Begeisterung kaum verbergen. Laut einer Pressemitteilung von Mattel, die Billboard vorlag, soll die Puppe "Mileys transformativen Sound und den kulturellen Fußabdruck, den sie als Musikerin, Schauspielerin und Fürsprecherin für Selbstausdruck hinterlassen hat" zelebrieren.

In dem Clip schwärmt Miley in höchsten Tönen von der Puppe und den liebevollen Details ihrer Gestaltung. "Ich bin besessen. Ich liebe sie! Alle Details waren so durchdacht und so wichtig. Jedes kleine Detail in diesem Design war ein Traum – von der Form des Schuhs über den Look, die Lederjacke, den Gürtel, die Haardimension bis hin zur Sonnenbrille", sagte sie gegenüber Billboard. Besonders am Herzen liegt ihr das Mikrofon der Puppe: "Es war mir sehr wichtig, dass Musik die Priorität für mich und meinen Zweck bleibt. Dieses Mikrofon steht nicht nur für die Musik, sondern auch dafür, seine Stimme zu nutzen", erklärte sie. Auf Instagram und TikTok teilte Miley außerdem ein Video, in dem sie die Puppe stolz ihrer eigenen Barbie-Sammlung hinzufügt. "Barbie verkörpert einen persönlichen Traum von mir. Sie ist etwas, das ich nie ablegen werde, denn sie entwickelt sich mit mir", schrieb sie in der Bildunterschrift.

Dass Mileys Verbindung zu Barbie tief in ihrer Kindheit verwurzelt ist, machte sie ebenfalls deutlich. Als kleines Mädchen habe sie die Haare ihrer Barbie-Puppen geflochten und ihre Outfits gewechselt. Heute hingegen lässt sie ihre Sammlung lieber unberührt in den Originalboxen. "Meine Barbie in meinen Händen zu halten, ist ein wahrhaftiger Moment, der sich wie ein großer Kreis schließt", schrieb die Sängerin, wie das Magazin People berichtet. Erst vor einem Monat hatte Miley einen weiteren bedeutenden Meilenstein gefeiert: Sie wurde mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame verewigt.

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Getty Images Miley Cyrus bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026

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Instagram / mileycyrus Die Miley-Cyrus-Barbie

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Getty Images Miley Cyrus bei der Zeremonie für ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame