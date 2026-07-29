Elizabeth Hurley schwärmt plötzlich von Sängerin Miley Cyrus

Elizabeth Hurley (61) ist nicht nur von ihrem Freund Billy Ray Cyrus (64) begeistert, sondern auch von seiner berühmten Tochter Miley Cyrus (33). In einem Auftritt in der SiriusXM-Show "Andy Cohen Live" plauderte die Schauspielerin über ihr Leben mit dem Country-Sänger – und antwortete dabei auch auf die Frage, ob sie Miley bereits persönlich kennengelernt hat. "Ich habe Miley getroffen. Sie ist bezaubernd", schwärmte Elizabeth. Und sie verriet außerdem, dass ihr Sohn Damian Hurley (24) sie schon lange zuvor zu einem Fan der Sängerin gemacht hatte.

"Mein Sohn liebte Hannah Montana, deshalb liebte er 'Papa Montana', und er liebte auch Miley", erklärte die Schauspielerin. Als Damian ein Teenager war, habe er ständig ihre Musik gehört. "Ich musste ihr Musikvideo zu 'Wrecking Ball' eine Million Mal mit ihm anschauen. Wir wussten also sehr gut, wer sie ist, und ich wusste, dass ich sie mögen würde – und ich mag sie tatsächlich", so Elizabeth weiter. Auch über die anderen Kinder von Billy Ray äußerte sie sich lobend: "Ich hatte das Glück, einige seiner Kinder kennenzulernen, und sie scheinen alle wunderbar zu sein."

Elizabeth und Billy Ray lernten sich 2022 beim Dreh des Weihnachtsfilms "Christmas in Paradise" kennen und machten ihre Beziehung im April 2025 mit einem gemeinsamen Instagram-Post öffentlich. Im Gespräch mit Andy beschrieb Elizabeth auch, wie harmonisch ihre Beziehung ist. Die beiden verbringen ihre Zeit hauptsächlich auf dem Land – mal in Tennessee, mal in England. "Wir mögen dieselben Dinge, was manche vielleicht etwas seltsam finden würden. Wir beobachten Vögel, haben Ferngläser und Teleobjektive. Ich mache Gartenarbeit, er sitzt unter einem Baum und spielt Gitarre – und wir könnten nicht glücklicher sein", schwärmte sie.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Elizabeth Hurley und Miley Cyrus

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Getty Images Damian Hurley, Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus bei den Olivier Awards 2026 in der Royal Albert Hall, London

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Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley an Ostern 2026