Mitchel Musso packt über "Hannah Montana Special"-Absage aus

Anfang des Jahres blickte Miley Cyrus (33) im "Hannah Montana 20th Anniversary Special" auf 20 Jahre der Disney-Kultserie zurück – doch ein bekanntes Gesicht fehlte: Mitchel Musso (34), der in der Serie Mileys besten Freund Oliver Oken spielte, war nicht dabei. Jetzt hat der 34-Jährige im "Joe Vulpis Podcast" erklärt, warum er dem Jubiläumsspecial ferngeblieben ist. "Natürlich haben sie mich gefragt, ob ich mitmachen möchte", sagte er in dem Interview – die Art und Weise der Einladung habe für ihn aber nicht gepasst. Statt die Figur des Oliver noch einmal zum Leben zu erwecken, entschied sich Disney für eine nostalgische Rückschau auf die Serie.

In dem Gespräch mit Joe Vulpis macht Mitchel deutlich, wie sehr er sich nach einer echten Rückkehr in seine Paraderolle gesehnt hatte. Statt nur über alte Zeiten zu sprechen, hätte der Disneystar am liebsten wieder als Oliver vor der Kamera gestanden. "Ich habe zehn Jahre gewartet", betonte er. Eine reine Retrospektive ohne richtige Episode sei für ihn nicht die Art Comeback, die er sich vorgestellt habe. Auch Emily Osment (34), die Lilly Truscott spielte, fehlte bei der Jubiläumssendung – sie erklärte auf Instagram, dass sie wegen der Dreharbeiten zu ihrer CBS-Serie "Georgie & Mandy’s First Marriage" verhindert gewesen sei und nutzte die Gelegenheit, den Fans für ihre Treue zu danken.

Die Disney-Serie "Hannah Montana" lief von 2006 bis 2011 über vier Staffeln und machte Miley zum Weltstar. Mitchel war in mehr als 70 Episoden als Oliver zu sehen. Trotz seines Fehlens beim Special meldete er sich damals mit einem eigenen Instagram-Post zum Jubiläum zu Wort und schrieb an seine Mitdarsteller: "Miley, Emily, Jason, Billy Ray, Moises und die gesamte Crew bei Disney – ihr seid durch all die echten, chaotischen und wunderschönen Momente meine Familie geworden."

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Getty Images Mitchel Musso, Schauspieler

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ActionPress "Hannah Montana"-Cast, 2006

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Getty Images Emily Osment 2025